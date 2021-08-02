Доброжелательный маньяка: Как распознать серийного убийцу среди обычных людей
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Доброжелательный маньяка: Как распознать серийного убийцу среди обычных людей

10:07:098/2/2021Фото: Pixabay
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"Ангарский маньяк" Михаила Попкова за 18 лет работы в полиции и нормальной семейной жизни смог убить больше 80 человек в Иркутской области. Диагноз ему поставили позже и дали два пожизненных заключения.

тюрьма колония
Ангарский маньяк убил более 80 человек и приговорен к двум пожизненным срокам

В большинстве случаев серийные убийцы мало чем отличаются от обычных людей, однако они чаще более эгоистичны, игнорируют нормы в сексе и не сопереживают другим. О том, как отличить маньяка от обычного человека рассказал Зигмунд Ложис, возглавляющий главное управление криминалистики (Криминалистического центра) СКР .

- Практика показывает, что внешне большинство серийных убийц ‒ самые обычные люди. Конечно, ряд серийных убийц имели или имеют отклонения в психике... Если мы говорим о психологических особенностях таких преступников, то можно выделить своеобразие ценностных ориентаций, которое заключается в игнорировании норм в сексуальных отношениях и гуманистических ценностях. При этом новые преступления влекут за собой трансформацию мотивационных сфер – формируются аномалии, характерные для лиц с патологией влечения. Зачастую такие люди эгоистичны, им чужда эмпатия (сопереживание), - цитирует криминалиста  РИА Новости.

Не у всех серийных убийц можно диагностировать серьезные психические расстройства, - они не отличаются от других людей, ходят на работу, имеют семьи. В качестве примера можно взять "ангарского маньяка" Михаила Попкова, который за 18 лет работы в полиции и нормальной семейной жизни смог убить больше 80 человек в Иркутской области.

Попков был доброжелательным человеком, однако после проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы ему был поставлен диагноз "гомицидомания" или непреодолимое влечение к убийствам. Бывший сотрудник полиции Михаил Попков осужден на два пожизненных срока.

В первом уголовном деле, заведенном после задержания Попкова, было установлена смерть 22 местных жительниц, еще две получили серьезные увечья.

После вынесения первого приговора Попков рассказал, что является убийцей еще 59 женщин. В декабре 2018 года суд вынес решение о приговоре - втором пожизненном заключении.

После появилось третье дело, которое было заведено после информации Попкова о еще трех жертвах, в результате он получил еще 10 лет заключения.

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