Доброжелательный маньяка: Как распознать серийного убийцу среди обычных людей

В большинстве случаев серийные убийцы мало чем отличаются от обычных людей, однако они чаще более эгоистичны, игнорируют нормы в сексе и не сопереживают другим. О том, как отличить маньяка от обычного человека рассказал Зигмунд Ложис, возглавляющий главное управление криминалистики (Криминалистического центра) СКР .
- Практика показывает, что внешне большинство серийных убийц ‒ самые обычные люди. Конечно, ряд серийных убийц имели или имеют отклонения в психике... Если мы говорим о психологических особенностях таких преступников, то можно выделить своеобразие ценностных ориентаций, которое заключается в игнорировании норм в сексуальных отношениях и гуманистических ценностях. При этом новые преступления влекут за собой трансформацию мотивационных сфер – формируются аномалии, характерные для лиц с патологией влечения. Зачастую такие люди эгоистичны, им чужда эмпатия (сопереживание), - цитирует криминалиста РИА Новости.
Не у всех серийных убийц можно диагностировать серьезные психические расстройства, - они не отличаются от других людей, ходят на работу, имеют семьи. В качестве примера можно взять "ангарского маньяка" Михаила Попкова, который за 18 лет работы в полиции и нормальной семейной жизни смог убить больше 80 человек в Иркутской области.
Попков был доброжелательным человеком, однако после проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы ему был поставлен диагноз "гомицидомания" или непреодолимое влечение к убийствам. Бывший сотрудник полиции Михаил Попков осужден на два пожизненных срока.
В первом уголовном деле, заведенном после задержания Попкова, было установлена смерть 22 местных жительниц, еще две получили серьезные увечья.
После вынесения первого приговора Попков рассказал, что является убийцей еще 59 женщин. В декабре 2018 года суд вынес решение о приговоре - втором пожизненном заключении.
После появилось третье дело, которое было заведено после информации Попкова о еще трех жертвах, в результате он получил еще 10 лет заключения.