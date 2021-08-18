Компания "Продсиб" в Бердске приглашает на работу сотрудников

Для работы в технической службе требуются:
- Начальник строительного участка (опыт работы)
- Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
- Специалист по ремонту технологического оборудования
- Специалист по охране труда
- Водитель погрузчика
На пищевое производство требуются:
- Формовщик изделий из теста
- Упаковщик готовой продукции
- Изготовитель пищевых полуфабрикатов
- Пекарь-тандырщик
- Повар
- Пекарь
- Разнорабочий (чистка овощей)
- Уборщик помещений
В рыбный цех требуются:
- Оператор ПЭВМ на "Меркурий", з/п от 24500 руб.
- Изготовитель полуфабрикатов из рыбы, з/п от 25000 руб.
- Оператор коптильной установки, з/п от 26000 руб.
- Уборщик служебных помещений, з/п от 18000 руб.
- Грузчик, з/п от 26500 руб
г.Бердск, ул.Первомайская 10А, e-mail: rabota@prodsib.com тел. 8-923-240-45-25, 8-923-053-12-79