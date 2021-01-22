Средняя зарплата в США 2021

Работники получают почасовую оплату при любом виде деятельности

США считается неоднородным государством, которое имеет регионы с различным социально-экономичным и культурным отношением. Местное население живет на достаточно высоком уровне, так как среднестатистические американцы получают стабильную заработную плату.

Трудовые мигранты со всего мира приезжают в Штаты, чтобы построить хорошую карьеру. Преимущественно работодатели хотят видеть опытных квалифицированных специалистов и работников дефицитных направлений для локального рынка труда. Средняя оплата труда для Америки считается нормой, однако ее размер зависит от разных факторов. Какая же средняя зарплата в США?

Какая средняя зарплата в Америке?

Оплата труда в США выглядит не так, как в Украине или России. Работники получают почасовую оплату при любом виде деятельности. Кроме того, их уровень заработной платы указывается сразу за год.

Американское Бюро трудовой статистики утверждает, что официальный размер средней зарплаты в Штатах в 2021 году находится на уровне 3620 долларов в месяц до уплаты налогов. Однако, средний доход женщин и мужчин отличаются почти на 20%. Если сравнивать данный показатель с аналогичным в 2018 году, то эта цифра выросла на 96 долларов в месяц.

Среди этнических групп населения меньше всего получают латиноамериканцы – 2784 долларов в месяц, за ними идут афроамериканские жители – 2948 долларов, белые – 3740 долларов, и азиаты – 4628 долларов.

Среди возрастных категорий самая высокая средняя заработная плата зафиксирована у мужчин от 45 до 54 лет в размере 4696 долларов в месяц. Меньше всего получают женщины от 16 до 24 лет – 2156 долларов, и мужчины от 16 до 24 лет – 2420 долларов.

Если анализировать профессиональные группы, то лидирующие позиции занимают топ-менеджеры и управляющие – 6236 долларов (мужчины) и 4400 долларов (женщин) ежемесячно.

Средний уровень зарплаты специалистов без дипломов или специализированного обучения – 1850-2050 долларов в месяц. Однако, доход строителей, дальнобойщиков или электриков в среднем составляем 3500-4000 долларов ежемесячно.

Минимальная зарплата в США

Наименьшая зарплата в Штатах является весьма непростым понятием. Следует иметь в виду, что в этом государстве размер минималки установлен на 2-х уровнях – федеральном и штата. В 2021 году минимальный размер зарплаты на федеральном уровне – 7,25 $/час. Но в подавляющем количестве штатов данная сумма на порядок выше. Хотя есть регионы, где она ниже этой отметки. Например, в штате Джорджия минимальный уровень зарплаты чуть превышает 5 долларов в час.

Самые большие минималки в следующих штатах:

Орегон. Минимальная оплата здесь стартует от 11$/час. В Портленде – административном центре этого штата в час зарабатывают до 12,5 долларов. Такие деньги получают врачи и программисты.

Вашингтон. Здесь самую большую минималку в 12 $/час получают сотрудники почтовых служб, а также государственные служащие.

Калифорния. В 2021 году в Калифорнии сотрудникам крупных компаний (от 26 чел. в штате) платят минимум 12 долларов в час. На данную оплату могут рассчитывать офисные клерки и младшие специалисты IT-компаний.

Нью-Йорк. В самом Нью-Йорке минильная зарплата составляет 13,5 $/час. Такие деньги в «Большом яблоке» платят за работу, которая не требует специальной квалификации. В Лог Айленде за час труда врачам платят от 12 $. За месяц может выйти немногим более 2 тыс. долларов.

Средняя зарплата в США по отраслям

Американское правительство делает ставку на такие отрасли, как медицина, цифровые технологии, научно-исследовательская сфера и нефтегазовая промышленность. Как результат, специалисты этих направлений получают самые высокие оклады. Их доход в первую очередь связан со сложностью их работы, которая требует глубоких знаний и опыта. Однако, если анализировать среднестатистические зарплаты по каждой отрасли, то ситуация будет выглядеть несколько иначе.

Размер средней оплаты труда в Штатах по отраслям в 2021 году (долл. США в месяц):

Размер средней оплаты труда в Штатах по отраслям в 2021 году

Зарплаты в США по профессиям

Зарплаты в США зависят от города, трудового стажа и многих других факторов. К примеру, менеджер по продажам получает на протяжении года дополнительные бонусы и премии за выполнение плана продаж. Адвокаты получают оплату не только за рабочие часы, но и вознаграждение в виде процента от суммы в выигранном деле. Хирургия также считается одной из самых высокооплачиваемых профессий, однако не все хирурги получают одинаковый доход. Заведующий хирургическим отделением зарабатывает больше, чем оперирующий врач.

Самыми низкооплачиваемыми считаются профессии, в которых не нужна высокая квалификации, стаж или знания нескольких языков. Такие места в основном занимают иммигранты.

Размер средней оплаты труда в Америке по профессиям в 2021 году (долл. США в месяц):

Размер средней оплаты труда в Америке по профессиям в 2021 году

Средняя зарплата по штатам

В Штатах труд оценивается по времени, то есть нет привычных ставок за месяц, есть тарифы в час. Таким образом конечная сумма зависит от отработанного времени и почасовой ставки. Именно поэтому в Америке мало людей, трудоустроенных на постоянном рабочем месте. Специалисты заключают контракты с работодателями на конкретный срок и совмещают работу в 2 и более местах.

Размер средней оплаты труда рассчитывается в зависимости от общего дохода человека за год, что дезориентирует тех, кто хочет переехать и работать в США. После вычета налогов американец теряет до 30 процентов своего заработка.

Средняя зарплата в разнообразных штатах сильно отличается. Проще говоря, оклад, считающийся хорошим в одном штате, будет низким в другом. В крупных мегаполисах, где жизнь довольно дорогая, работники получают намного больше, чем в сельской местности.

Самые высокие средние зарплаты в Америке в 2021 году:

Калифорния. Лидер по зарплатам – Сан-Хосе. Именно в этом городке располагается всемирно известная Кремневая долина, где живут и работают лучшие IT-специалисты. Средняя зарплата в Калифорнии – 75 тыс. $/год.

Вашингтон. В столице Америки, где прекрасно развиты госструктуры зарабатывают ежегодно до 65 тыс. $.

Массачусетс. В этом штате располагается знаменитый Гарвардский университет. Средняя оплата труда здесь достигает 63 000 $/год.

Нью-Йорк. Это регион экономистов и фондовых бирж. Средняя зарплата здесь достигает 59 000 $/год.

Средняя зарплата в США не прекращала расти с 1950 года. Исключением был лишь 2014 год, когда она снизилась на 3,5%.

Средняя зарплата после уплаты налогов

Уплата налогов является важной составляющей функционирования современного государства. США славиться наличием прогрессивной шкалой налогообложения: чем выше доход, тем выше размер налоговой ставки. Размер ставки также зависит от семейного положения налогоплательщиков.

Существует три уровня оплаты налогов:

1. Федеральный. Размер ставки составляет от 10 до 39,6%.

2. Региональный. Размер ставки составляет от 0 до 13%.

3. Местный. Размер ставки составляет до 11,5%.

Физические лица платят подоходный налог в сорока трех штатах. В семи штатах вовсе не взимается подоходный налог. Федеральный подоходный налог имеет прогрессивную шкалу, которая состоит из семи уровней:

– до 9 700 долларов/год – 10 %;

– до 39 475 долларов/год – 12 %;

– до 84 200 долларов/год – 22 %;



– до 160 725 долларов/год – 24 %;– до 204 100 долларов/год – 32 %;– до 510 300 долларов/год – 35 %;– больше 510 300 долларов/год – 37 %.

На федеральном уровне подоходный налог составляет 50% от всех поступлений, тогда как на региональном – 21%, а на местном – всего 4%. Подоходный налог платит непосредственно работодатель, поэтому работник не переживает об уплате налогов.

В результате, в среднем американец за год платит около 43% от своего дохода в государственный бюджет на всех уровнях. Если взять в расчет, что средняя зп в США для 113,5 миллионов жителей в 2021 году составляет 3620 долларов в месяц до уплаты налогов, то после уплаты налогов человек на руки получает 2064 долларов.

Где самые большие зарплаты

Больше всего платят врачам. Здесь они получают порядка 200 тыс. $/год. Самыми крупными доходами среди медиков могут похвастаться:

Анестезиологи (246 320 $);

Хирурги (240 440 $);

Гинекологи (214 750 $);

Терапевты (190 530 $);

Психиатры (182 700 $).

Немало также получают и фармацевты (131 099 $).

В 2021 году самыми перспективными в плане оплаты труда и карьерного роста должностями являются:

Разработчик ПО для мобильных платформ (200 тыс. $/год);



Системный архитектор (184 тыс. $/год);Специалист по анализу информации (138 тыс. $/год);Налоговый менеджер (90 200 $/год);Комьюнити-менеджер (80 тыс. $/год).

Солидным доходом могут похвастаться экономисты, учёные, профессора. Оклад университетских педагогов начинается от 150 тыс. $/год. При участии в проектах сумма может значительно вырасти. Хорошо получают в США и школьные педагоги. Начинающие учителя получают 50 тыс. долларов ежегодно.

Очень ценится труд полицейских. Из-за крайнего риска американские копы получают вдвое больше среднестатистической зарплаты – 72 000 $/год.

Зарплаты других специальностей выглядят следующим образом (указана сумма за год):

электрик – 95 000$;



инженер – 90 000$;токарь – 70 000$;шахтер – 70 000$;сварщик – 49 000$;водитель – 49 000$;рабочий завода – 35 000$;пожарный – 30 000$;официант – 20 000$ (без чаевых);грузчик – 20 000$.

Лучшие позиции для эмигрантов

На американском рынке труда большое количество иммигрантов – почти 18%. По сути, украинцам и другим мигрантам можно найти в любой отрасли, начиная от строительного бизнеса, заканчивая сельским хозяйством. При этом средняя зарплата американца значительно превышает аналогичный доход иностранца. Высококвалифицированным иностранным соискателям не стоит беспокоится касательно поиска работы со средней зарплатой и выше, поскольку в компаниях всегда есть спрос на таковых.

Одним из факторов, который влияет на размер заработной платы, является регион. В разных регионах могут быть разные оклады. Чем ближе к центральным регионам или к столице, тем зарплата выше. Об этом нужно помнить перед переездом в Штаты.

В основном, для эмигранта средняя зарплата в США в месяц составляет от 1120 до 1600 долларов. Доход в сфере обслуживания достигает 2000 долларов. В случае прохождения специализированных курсов массажиста или физиотерапевта, то можно зарабатывать более 3000 долларов. Если у иммигранта есть высшее образование, особенно американское, и достаточный стаж работы, то в среднем такие специалисты зарабатывает более 4000 долларов. Многие иностранцы пробуют свои силы на финансовом рынке, в медицине и образовании.

Заключение

Большинство иммигрантов приезжают покорить Америку, мечтая о достойной зарплате и социальной защите. Однако, не все предпринимают достаточно усилий, чтобы достичь хотя бы среднего уровня заработка. Средняя зарплата в Штатах достаточно высшая, поэтому многие иностранцы стараются любыми силами попасть на территорию страны. Стоит помнить, что самыми перспективными направлениями являются медицина, банкинг и IT-сфера.

Источник: samechas.com