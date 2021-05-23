Почему погибли 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом, рассказал чудом выживший слесарь

В Ростовской области погибли 11 человек, которые спустились для работы в коллектор. Трагедия произошла, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 21 мая. Одному из тех, кто должен был работать в этой смене удалось выжить.
В этот день Александр Степанов — слесарь очистных сооружений таганрогского Водоканала — по настоянию супруги взял отгул для поездки в храм в Адыгее. Со слов специалиста можно предположить, как развивались трагические события в злосчастном коллекторе.
По словам Александра, ничего особенного по работе в тот день не было запланировано, предстояла плановая замена задвижки, которую, правда, до этого никогда не меняли. По предположению опытного слесаря, после того, как ее сняли, из трубы, по всей видимости, хлынули пары сероводорода. Коллеги по работе стали терять сознание, не успев заменить деталь, а из трубы полилась техническая вода, в которой и утонули работники очистных сооружений, пишет Российская Газета.
Во время трагедии в коллекторе находилось много людей, потому что опасные работы не производят вдвоем или втроем. Четыре женщины и семь мужчин возрастом от 25 до 60 лет стали жертвами коварного газа, семеро пострадали. Несколько часов проходил поиск тел из-за того, что все они находились под водой.
В Ростовской области 22 мая был объявлен траур. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении требований техники безопасности.