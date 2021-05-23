Почему погибли 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом, рассказал чудом выживший слесарь
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему погибли 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом, рассказал чудом выживший слесарь

3:06:485/23/2021Фото: Елена Мелихова/РГ
0

В этот день Александр Степанов — слесарь очистных сооружений таганрогского Водоканала — по настоянию супруги взял отгул для поездки в храм в Адыгее. Со слов специалиста можно предположить, как развивались трагические события в злосчастном коллекторе.

Слесарь, который мог вместе с бригадой погибнуть в коллекторе, находился в храме

В Ростовской области погибли 11 человек, которые спустились для работы в коллектор. Трагедия произошла, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 21 мая. Одному из тех, кто должен был работать в этой смене удалось выжить.

В этот день Александр Степанов — слесарь очистных сооружений таганрогского Водоканала — по настоянию супруги взял отгул для поездки в храм в Адыгее. Со слов специалиста можно предположить, как развивались трагические события в злосчастном коллекторе.

По словам Александра, ничего особенного по работе в тот день не было запланировано, предстояла плановая замена задвижки, которую, правда, до этого никогда не меняли. По предположению опытного слесаря, после того, как ее сняли, из трубы, по всей видимости, хлынули пары сероводорода. Коллеги по работе стали терять сознание, не успев заменить деталь, а из трубы полилась  техническая вода, в которой и утонули работники очистных сооружений, пишет Российская Газета.

Во время трагедии в коллекторе находилось много людей, потому что опасные работы не производят вдвоем или втроем. Четыре женщины и семь мужчин возрастом от 25 до 60 лет стали жертвами коварного газа, семеро пострадали. Несколько часов проходил поиск тел из-за того, что все они находились под водой.

В Ростовской области 22 мая был объявлен траур. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении требований техники безопасности.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
задвижкагибель людейтехническая водасероводород
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам мешает соблюдение правил ТБ во время работы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскМэр Бердска Шестернин запретил выносить теплотрассу для расширения магазина "Продсиб" в Микрорайоне
    2:52:29 5/23/2021
    Мэр Бердска Шестернин запретил выносить теплотрассу для расширения магазина "Продсиб" в Микрорайоне
    Будет ли вечное дистанционное обучение в школах, рассказал Мишустин
    2:34:27 5/23/2021
    Будет ли вечное дистанционное обучение в школах, рассказал Мишустин
    Столото: проверить билет тиража 443 "Жилищной лотереи" от 23 мая 2021 года
    2:32:44 5/23/2021
    Столото: проверить билет тиража 443 "Жилищной лотереи" от 23 мая 2021 года
    Столото: проверить билет тиража 1389 "Русского лото" от 23 мая 2021 года
    2:26:34 5/23/2021
    Столото: проверить билет тиража 1389 "Русского лото" от 23 мая 2021 года
    28 августа ‒ Успение Пресвятой Богородицы-2021: какие правила праздника, запреты и народные традиции
    2:20:25 5/23/2021
    28 августа ‒ Успение Пресвятой Богородицы-2021: какие правила праздника, запреты и народные традиции
    Во время горного забега погиб 21 марафонец в Китае: Их накрыло штормом
    2:07:38 5/23/2021
    Во время горного забега погиб 21 марафонец в Китае: Их накрыло штормом
    БердскСамым богатым начальником муниципального учреждения Бердска в 2020 году стал с 7,2 млн рублей директор спортшколы: Раскрыты доходы всех
    1:50:55 5/23/2021
    Самым богатым начальником муниципального учреждения Бердска в 2020 году стал с 7,2 млн рублей директор спортшколы: Раскрыты доходы всех
    При получении первого паспорта россиянам будут вручать Конституцию РФ
    1:20:55 5/23/2021
    При получении первого паспорта россиянам будут вручать Конституцию РФ
    Бердск"Деревянное море" шокировало жителей Бердска. В чем причина аномалии на Бердском заливе?
    1:04:58 5/23/2021
    "Деревянное море" шокировало жителей Бердска. В чем причина аномалии на Бердском заливе?
    Заболевшим «черной плесенью» удаляют глаза: Другого способа остановить болезнь нет
    12:42:22 5/23/2021
    Заболевшим «черной плесенью» удаляют глаза: Другого способа остановить болезнь нет