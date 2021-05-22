Днем траура объявили 22 мая после гибели 10 рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области

Причиной гибели 10 рабочих "Водоканала" Таганрога мог стать человеческий фактор. Возможно, на очистных сооружениях в Дмитриадовке не соблюдали технику безопасности, заявил эфире телеканала "Россия 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Я думаю, что основная причина аварии - это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, то наступило отравление метаном, который без запаха и действует очень быстро", - заявил глава региона в пятницу.
Официальную причину случившегося назовут следователи. Но уже известно, что люди отравились при выбросе метана.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 21 мая рабочие МУП "Управление водоканал" Таганрога отравились во время работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Погибли десять человек, еще восемь попали в больницу - двое находятся в тяжелом состоянии.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Роструд назначил свое расследование обстоятельств случившегося - на предмет соблюдения охраны труда, сообщили в пресс-службе ведомства.
Голубев выехал в Таганрог, где побывал в горбольнице скорой медицинской помощи, куда были доставлены восемь пострадавших в ЧП. Как доложили губернатору, из восьми поступивших в БСМП пациентов пятеро находятся в реанимации, в том числе двое – в крайне тяжелом состоянии. Василий Голубев пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Губернатор сообщил о решении оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим, сообщили в пресс-службе главы региона.
«Мы, конечно, окажем помощь семьям погибших и пострадавшим. По миллиону рублей получат родные десяти погибших рабочих, по четыреста тысяч – те, кто находится в тяжёлом состоянии, будет оказана помощь и тем, кто получил ущерб для здоровья средней тяжести. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям всех погибших, им будет оказана помощь в организации похорон», - сказал Василий Голубев.
Он заявил о том, что 22 мая будет объявлен в Ростовской области днем траура.
Кроме того, ростовский губернатор пообещал выплатить деньги семьям погибших и пострадавших. Первым - по 1 млн рублей, вторым - от 200 до 400 тыс.