Стал богаче за 2020 год мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Но автомобилем так и не обзавелся

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о доходах в 2020 году. Он опубликовал свою декларацию о доходах и имуществе. Он заработал за прошлый год 4,2 млн рублей. В 2019 году градоначальник задекларировал доход в сумме 3,6 млн рублей, годом ранее - 3,2 млн.
У мэра-коммуниста не изменилось имущество. За 2020 год показал в декларации квартиру площадью 34,4 кв. метров. У его супруги есть две квартиры - 105 и 59 квадратов. Доход у нее уменьшился за год с 1,55 в 2019-м до 1,33 млн рулей в 2020-м. Другого имущества, в том числе автомобилей у супругов нет.
Неделей раньше обнародовал свои доходы мэр Бердска Евгений Шестерни. Согласно официальной декларации, в 2020 году он получил доход в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, он является собственником квартиры в 93 кв. метра. Также бердский градоначальник пользуется дачным участком площадью 1200 квадратов, дачным домом в 66,4 кв. метра и гаражом. Доходы главы Бердска увеличились. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за 2019 года Евгений Шестернин задекларировал 1,8 рублей.
Супруга Шестернина имеет долевую собственность в той же недвижимости. Но кроме того, на нее записан автомобиль «Ниссан Мурано» 2017 года выпуска. Денежный доход жены мэра Бердска в 2020 году составил 1 889 563,56 рубля (749 608,84 рубля - в 2019-м).