Стал богаче за 2020 год мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Но автомобилем так и не обзавелся
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стал богаче за 2020 год мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Но автомобилем так и не обзавелся

4:57:035/23/2021,Анастасия СолодковаФото: Мэрии Новосибирска
0

Нарастил свои доходы за год и мэр Бердска Евгений Шестернин. У обоих градоначальников годовые доходы выросли примерно на 600 000 рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть показал доходы
Мэр Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о доходах в 2020 году. Он опубликовал свою декларацию о доходах и имуществе. Он заработал за прошлый год 4,2 млн рублей. В 2019 году градоначальник задекларировал доход в сумме 3,6 млн рублей, годом ранее - 3,2 млн.

У мэра-коммуниста не изменилось имущество. За 2020 год показал в декларации квартиру площадью 34,4 кв. метров. У его супруги есть две квартиры - 105 и 59 квадратов. Доход у нее уменьшился  за год  с 1,55  в 2019-м до 1,33 млн рулей в 2020-м. Другого имущества, в том числе автомобилей у супругов нет.

Неделей раньше обнародовал свои доходы мэр Бердска Евгений Шестерни. Согласно официальной декларации, в 2020 году он получил доход в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, он является собственником квартиры в 93 кв. метра. Также бердский градоначальник пользуется дачным участком площадью 1200 квадратов, дачным домом в 66,4 кв. метра и гаражом. Доходы главы Бердска увеличились. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за 2019 года Евгений Шестернин задекларировал 1,8 рублей.

Супруга Шестернина имеет долевую собственность в той же недвижимости. Но кроме того, на нее записан автомобиль «Ниссан Мурано» 2017 года выпуска. Денежный доход жены мэра Бердска в 2020 году составил 1 889 563,56 рубля (749 608,84 рубля - в 2019-м).

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
доходыимуществособственностьдекларации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чиновники получают по заслугам?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Стал богаче за 2020 год мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Но автомобилем так и не обзавелся
    4:57:03 5/23/2021
    Стал богаче за 2020 год мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Но автомобилем так и не обзавелся
    Картинки с Днем славянской письменности и культуры открытки 24 мая и лучшее поздравления в прозе
    4:40:47 5/23/2021
    Картинки с Днем славянской письменности и культуры открытки 24 мая и лучшее поздравления в прозе
    БердскУкравшего пять электросамокатов каршеринга поймали с поличным по пути в Бердск
    4:29:00 5/23/2021
    Укравшего пять электросамокатов каршеринга поймали с поличным по пути в Бердск
    Духов день-2021: точная дата, смысл праздника и главные запреты дня
    4:20:32 5/23/2021
    Духов день-2021: точная дата, смысл праздника и главные запреты дня
    14-летний мальчик погиб во время празднования победы футбольной команды «Атлетико»
    4:12:14 5/23/2021
    14-летний мальчик погиб во время празднования победы футбольной команды «Атлетико»
    Автоматически списывать штрафы со счетов нарушителей ПДД хотят в России
    3:48:31 5/23/2021
    Автоматически списывать штрафы со счетов нарушителей ПДД хотят в России
    Бердск«Бердские схемы с коммерсантом Голубевым» не прошли: Депутаты высказали недоверие главе Новосибирского района Андрею Михайлову, бывшему и. о. мэра Бердска
    3:28:25 5/23/2021
    «Бердские схемы с коммерсантом Голубевым» не прошли: Депутаты высказали недоверие главе Новосибирского района Андрею Михайлову, бывшему и. о. мэра Бердска
    С середины мая можно уже высаживать в теплицу рассаду помидоров, перцев, баклажанов
    3:20:27 5/23/2021
    С середины мая можно уже высаживать в теплицу рассаду помидоров, перцев, баклажанов
    Почему погибли 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом, рассказал чудом выживший слесарь
    3:06:48 5/23/2021
    Почему погибли 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом, рассказал чудом выживший слесарь
    БердскМэр Бердска Шестернин запретил выносить теплотрассу для расширения магазина "Продсиб" в Микрорайоне
    2:52:29 5/23/2021
    Мэр Бердска Шестернин запретил выносить теплотрассу для расширения магазина "Продсиб" в Микрорайоне