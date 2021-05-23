Лагерь им. Дубинина после полуторагодичного простоя примет детей в Бердске. Замгубернатора одобрил, комиссия проверит после 25 мая
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Лагерь им. Дубинина после полуторагодичного простоя примет детей в Бердске. Замгубернатора одобрил, комиссия проверит после 25 мая

6:33:345/23/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Лагеря могут работать в двух режимах - открытом и закрытом. При втором - сотрудники заезжают вместе с детьми на 21 день и не выходят за территорию лагеря до конца смены. Наполняемость лагерей не может превышать 75%. 

Директор лагеря Елена Баландина (на фото - в центре) показала готовность центра к приему детей

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и замминистра труда и соцразвития региона Ольга Потапова побывали в бердском оздоровительном лагере имени Володи Дубинина.

Директор лагеря Елена Баландина доложила о подготовке круглогодичного лагеря к открытию летнего сезона, а также показала столовую, медицинский пункт и корпус для проживания, рассказали в пресс-центре мэрии Бердска.

В муниципальном лагере  продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. В корпусах завершается косметический ремонт. Медицинский корпус, столовая, игровые и места проживания уже готовы к проверкам межведомственной комиссии. В лагере имеются бактерицидные средства.

Замгубернатора отметил сложности нынешней летней кампании.

- С учетом того, что 2020 год - год пандемии, почти 1,5 года ни загородные, ни летние, ни круглогодичные лагеря не функционировали. Поэтому мы уделили летней кампании особое внимание. После зимы было необходимо расконсервировать лагеря, запустить отопление, провести косметический ремонт, провести ряд мероприятий, связанных с эпидемиологическими требованиями: бактерицидные обработки, клещевые обработки. Также необходимо проводить работу по подбору медицинского персонала, вожатых. Кроме того, необходимо заключать договоры с поставщиками продуктов, на разные виды услуг по организации летней оздоровительной кампании. Это все комплексная работа, - сказал Нелюбов.

Откроются бердские лагеря  только после официальной приемки межведомственной комиссии, в состав которой входят представители всех надзорных органов. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в загородные лагеря бердская комиссия отправится после 25 мая. Обязательным условиями для всех лагерей является соответствие санитарно-эпидемиологических и противопожарных требованиям. В период режима повышенной готовности, который действует на территории Новосибирской области, наполняемость лагерей не может превышать 75%.

Лагеря могут работать в двух режимах - открытом и закрытом. При первом сотрудники могут возвращаться домой после работы с прохождением тестов на коронавирус не реже одного раза в неделю.
При закрытом режиме сотрудники заезжают вместе с детьми на 21 день и не выходят за территорию лагеря до конца смены.

-Все условия и требования, которые сегодня мы обязаны выполнить, направлены на создание безопасного пространства и сохранение жизни и здоровья детей и сотрудников оздоровительных организаций, - подчеркнул заместитель главы региона.

В области также планируется провести проверки 51 загородного лагеря - столько откроется летом 2021 года. Стартует летняя оздоровительная кампания 1 июня.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", получить льготные путевки в лагеря бердчане могут до 28 мая.

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