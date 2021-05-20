Как получить путевку в летний лагерь Бердска в 2021 году: У родителей осталось 8 дней
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Как получить путевку в летний лагерь Бердска в 2021 году: У родителей осталось 8 дней

11:39:565/20/2021Фото: pixabay.com
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В этом году заявление на предоставление субсидированной путевки в загородный оздоровительный лагерь можно подать в отделе социального обслуживания населения администрации города. Прилагаем список документов и причины отказа.

Ребенок имеет право в течение одного календарного года за счет средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета города Бердска получить не более одной путевки в загородное детское оздоровительное учреждение

В 2021 году заявление на предоставление субсидированной путевки в загородный оздоровительный лагерь можно подать в отделе социального обслуживания населения администрации города Бердска с 15 февраля 2021 года по 28 мая 2021 года по адресу: Бердск, ул. Кирова, 2/1 (2 эт., каб. 20, тел. 5-50-38, приемные дни: ежедневно с 09.00 ч. – 16.00 ч.(обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.).

При подаче заявления необходимо:

1) заявление по установленной форме (приложение №3 к Порядку);
2) паспорт одного из родителей;
3) документ, подтверждающий факт постоянного проживания ребенка на территории города Бердска (свидетельство о регистрации по месту жительства либо паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства (если он не представляется в качестве документа, удостоверяющего личность ребенка), либо решение суда об установлении юридического факта проживания ребенка по определенному адресу);
4) свидетельство о рождении ребенка или паспорт с 14 лет;
5) медицинскую справку (для санаторных лагерей) по форме № 070/У.

Ребенок имеет право в течение одного календарного года за счет средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета города Бердска получить не более одной путевки в загородное детское оздоровительное учреждение, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в государственных учреждениях.
Основания для отказа в предоставлении путевки в лагерь

Основанием для отказа в предоставлении путевки является:

1) непредставление заявителем документов, указанных в п.5 порядка и условий получения субсидированной путевки в организации отдыха и оздоровления детей;
2) наличие медицинских противопоказаний (в случае обращения с заявлением на санаторное лечение);
3) представление недостоверных сведений;
4) несоответствие документов требованиям, указанным в п.6 порядка и условий получения субсидированной путевки в организации отдыха и оздоровления детей;
5) использование права на получение субсидированной путевки на ребенка в текущем году.

Приемные дни для подачи заявления в лагерь:
понедельник, среда с 09.00 ч. – 16.00 ч. (обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.).

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каникулыдетский лагерьдетский отдых
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