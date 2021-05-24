Мощная кратковременная магнитная буря 24 мая 2021 года: Почему метеопатам необходимо "держать себя в руках"

Когда повышается активность Солнца, с наступлением лета, вероятность внезапных магнитных бурь гораздо выше, чем зимой. 24 мая 2021 года эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают о мощном кратковременном геомагнитном шторме. Возмущения в магнитосфере Земли ожидаются в районе 13 часов, сила колебаний характеристик магнитного поля достигнет 5 баллов. В небольшой промежуток времени до 19 часов метеозависимые люди могут ощутить недомогание, высока вероятность обострения хронических заболеваний, скачкообразного повышения артериального давления, появление мигреней.
Магнитная буря 24 мая будет кратковременной. Чтобы снизить риски плохого самочувствия, следуйте несложным рекомендациям:
- Меньше времени проводите на открытом солнце;
- Делайте утром несложную зарядку, чтобы улучшить кровообращение;
- Принимайте контрастный душ, каждые 10-15 секунд меняя холодную и горячую воду;
- Пейте успокаивающие травяные чаи при повышенном давлении, если у вас низкое давление, то примите настойку элеутерококка или лимонника;
- Хорошо высыпайтесь и не перегружайте организм физическими и умственными нагрузками.
В большинстве случаев магнитные бури способны вызвать у человека кроме перепадов давления и головной боли учащение пульса, боли в области сердца, головокружения, беспокойный сон, перепады настроения, необъяснимую тревожность.
24 мая 2021 года и здоровым людям не стоит перегружать себя алкоголем и перееданием, табаком и излишним количеством выпитых чашек кофе - бережно отнеситесь к своему здоровью, чтобы не навредить своему организму и не вызвать обострения болезней сердечно-сосудистой системы, которая является основной мишенью магнитной бури.
Совет для всех основан на продолжительном наблюдении - магнитная буря очень повышает эмоциональность человека, поэтому держите себя в руках, контролируйте свои эмоции, слова и тем более поступки. Отвлекитесь от негативных происшествий, не акцентируйте внимание на несчастных случаях и неприятностях, позитивней смотрите на мир и будущее. Здоровый образ жизни и здоровое питание, полноценный сон при правильно организованном режиме дня позволит легко перенести магнитную бурю 24 мая.
Как переживают магнитные бури наши читатели:
Иван Степанович, 57 лет:
- Беспричинная усталость, плохое настроение, ломота в суставах - вот так я чувствую бури. Обостряется артрит.
Елена Игоревна, 46 лет:
- Упадок сил ощущаю, наваливается апатия. Голова очень сильно болит, давление скачет. Жить порой не хочется, никого видеть не хочу, нервы болят.
Людмила Леонидовна, 51 год:
- Растет давление. В голове шум, в глазах черные точки прыгают. Очень сильно болят ноги, суставы. Сердце бьется сильно и болит.