Стали известны новые подробности ДТП с 17-летним мопедистом у ТЦ "Орбита" в Бердске

Стали известны новые подробности ДТП у ТЦ "Орбита" в Микрорайоне Бердска.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", один из несовершеннолетних подростков, управляющий мопедом врезался в старую Toyota Vista 15 мая. От удара у автомобиля отлетел бампер.
Инспектор пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Новосибирской области Ирина Кетова рассказала, что водитель мопеда с травмой живота находится в больнице. Травм головы нет, так как подросток находился в мотошлеме, однако прав управления транспортным средством парень не имел.
- ДТП произошло в 8 часов вечера. Водитель 1978 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Vista Ardeo выезжал с прилегающей территории улицы Лунная с левым поворотом в сторону Космическая. В пути следования у дома №51 улицы Лунная столкнулся с мопедом под управлением водителем 2004 года рождения. Тот двигался по ул. Космической в сторону Звездной. На данный момент установлено, что водитель "Тойоты" нарушив действие знака, где предписано только "поворот направо" совершил поворот налево, в связи с чем и спровоцировал данное ДТП. В отношении несовершеннолетнего также составлен административный материал на нарушение управления транспортным средством без права. Весь материал находится в отделе дознания и по нему проводиться проверка, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" инспектор сегодня, 24 мая.
На произошедшую ситуацию бурно отреагировали пользователи социальных сетей.
- Парню и водителю урок. Пострадавшему выздоровления,- отметил Михаил.
- Ему просто не везёт постоянно,- произнес Максим.
- Довыеживались! - заявил Дмитрий.
- Гоняют, как бешеные на заднем колесе. Куда родители смотрят? И гордые такие,- выразила свое мнение Наталья.
- Только вчера наблюдала картину, как детки на одном колесе по ул. Ленина на тот свет спешили,- сказала Александра.
- Вот почему несовершеннолетний управлял транспортным средством? Теперь проблемы водителю машины. Пострадавшему выздоровления, а родителям штраф впаять приличный, чтобы думали, когда ребёнка на мопед усаживали,- изрекли анонимно.