Ребенка-мопедиста сбили на перекрстке у ТЦ "Орбита" в Бердске. Смотрите фото

Вечером 15 мая в Бердске сбили мотоциклиста. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", ДТП произошло на перекрестке у ТЦ "Орбита" в Микрорайоне около 20 00. Очевидцы сообщили, что насмерть сбили мопедиста.
Но "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, что несовершеннолетний, управлявший мопедом, жив. На место аварии выехали сотрудники бердской полиции и скорая помощь.
Мопедиста увезли в больницу с сильными ушибами. Он врезался в старую Toyota Vista, у которой от удара отлетел бампер.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства происшествия.