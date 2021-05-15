Ребенка-мопедиста сбили на перекрстке у ТЦ "Орбита" в Бердске. Смотрите фото
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Ребенка-мопедиста сбили на перекрстке у ТЦ "Орбита" в Бердске. Смотрите фото

8:34:205/15/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Очевидцы сообщили, что несовершеннолетний погиб. Однако, по информации "Курьер. Среда. Бердск", он выжил. Пострадавшего отвезли в больницу. У старой Toyota Vista отвалился бампер.

ДТП с мопедистом произошло у ТЦ "Орбита2 в Бердске

Вечером 15 мая в Бердске сбили мотоциклиста. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", ДТП произошло на перекрестке у ТЦ "Орбита" в Микрорайоне около 20 00. Очевидцы сообщили, что насмерть сбили мопедиста.

Но "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, что несовершеннолетний, управлявший мопедом, жив. На место аварии выехали сотрудники бердской полиции и скорая помощь.

Мопедиста увезли в больницу с сильными ушибами. Он врезался в старую Toyota Vista, у которой от удара отлетел бампер.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства происшествия.




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