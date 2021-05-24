Мэр Бердска назначил новым директором лицея №7 Сергея Пилипушку. И подписал постановление 24 мая 2021

Сегодня, 24 мая, глава Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о назначении на должность директора лицея №7 Сергея Пилипушку. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр Бердска по экономразвитию и соцполитике Жанна Шурова, Евгений Шестернин прочитал рекомендации конкурсной комиссии, которая 19 мая практически единогласно одобрила кандидатуру Сергея Пилипушки.
Всего на должность претендовали шесть человек. Каждый конкурсант рассказал, как видит развитие учебного заведения уже в ближайшее время. Кто принял участие в конкурсе:
Смирнова Татьяна Александровна - экс-директор лицея №7;
Осинцева Наталья Николаевна - замистетель директора лицея №7, которая исполняла обязанности директора с января 2021;
Рыбалко Евгения Юрьевна - учитель информатики и ИКТ лицея №7;
Кривцова Светлана Владимировна - учитель математики лицея №7;
Соколов Илья Юрьевич - педагог-психолог лицея №7;
Пилипушка Сергей Владимирович - директор школы №1 Искитима. Как ранее сообщал член конкурсной комиссии и спикер горсовета Бердска Владимир Голубев, Пилипушка показал себя "на две головы выше других". Совсем скоро нового руководителя представят коллективу.
Напомним, мэрия Бердска уже дважды объявляла конкурс на замещение вакантной должности директора лицея. Но желающих сесть в кресло руководителя школы не оказалось. По окончании второго конкурса на замещение вакантной должности коллектив лицея №7 написал ходатайство: педагоги обратились к мэру Бердска Евгению Шестернину, вице-мэру Жанне Шуровой и начальнику городского управления образования Михаилу Каркавину. Они просили отдать предпочтение Татьяне Смирновой. Под обращением к чиновникам поставили подписи 79 учителей.
Как прокомментировали на условиях анонимности педагоги лицея №7 ответ администрации города, они «просили учесть мнение коллектива при выборе на должность из кандидатов, а в ответ получили, словно просили разрешение принять участие в конкурсе Смирновой». Она руководила лицеем восемь лет.