Почему люлька с четырьмя рабочими рухнула на стройке в Новосибирске, выяснит прокурор
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Почему люлька с четырьмя рабочими рухнула на стройке в Новосибирске, выяснит прокурор

4:32:135/24/2021Фото: АСТ 54
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Прокуратура оценит соблюдение законодательства об охране труда, техники безопасности при ведении строительно – монтажных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел днем

Сегодня, 24 мая, прокурор Калининского района Новосибирска Николай Земеров организовал проверку по факту падения люльки с высоты на стройке в Новосибирске.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сегодня днем рухнула люлька с 4 рабочими на строительном объекте по улице Кропоткина, 130/6.

- Прокуратура оценит соблюдение законодательства об охране труда, техники безопасности при ведении строительно – монтажных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проводимой в настоящее время правоохранительными органами уголовно-процессуальной проверки взяты в прокуратуре на контроль, - сообщает пресс-служба прокуратуры "Курьер. Среда. Бердск".

Известно, что у одного из строителей сломан позвоночник, у второго перелом шеи, ноги и ключицы — они оба в тяжелом состоянии. Их увезли в больницу на карете Скорой помощи. Еще один строитель также получил травмы, но в данный момент он дожидается медиков. Еще один пострадавший находится на месте ЧП — как сообщает подписчик паблика "АСТ 54" со ссылкой на медиков, его пока нельзя транспортировать — слишком тяжелые травмы.

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