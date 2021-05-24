Мигрантов заменить зэками согласился СКР: Деньги пойдут возмещение ущерба или оплату штрафов
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Мигрантов заменить зэками согласился СКР: Деньги пойдут возмещение ущерба или оплату штрафов

10:41:455/24/2021Фото: Хорошая практика - использовать труд осужденных?
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Оплачиваемая занятость для осужденных, которые будут выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных, считают в Следственном комитете

Следственный комитет поддерживает идею использования осужденных вместо мигрантов

Александр Калашников, глава ФСИН, предложил использовать труд осужденных и заменить ими трудовых мигрантов, ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Следственный комитет поддержал данную инициативу, об этом сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СКР. Она рассказала, что идея Калашникова не лишена рациональности и заслуживает, чтобы ее поддержали. Главной целью наказания становится исправление осужденного.

"Физический труд является одним из средств достижения таких целей, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных", - считает представитель СК России.

Также Светлана Петренко считает, что заработанные осужденными деньги можно будет использовать для возмещения ущерба или оплаты штрафа, назначенного судом.

Представитель Сследственного комитета отметила, что в последнее время иностранные рабочие совершают многочисленные правонарушения, в том числе и по особо тяжким статьям. В 2020 году число преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 5,5%, так что предложение главы ФСИН может стать мерой не только для профилактики преступлений, но и по снижению уровня преступности в стране в целом.

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