"Это будет не ГУЛАГ": ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников рекомендовал больше привлекать заключенных на те работы, которыми сейчас занимаются трудовые мигранты, сообщают РИА Новости.
- Недавно Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан. < …> Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить, — говорит Калашников.
Он отметил, что это будет не ГУЛАГ, а "новые достойные условия".
- Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату, — добавил директор ФСИН.
Глава ведомства также подчеркнул, что необходимо "поднять эту тему" во всех регионах.
Из 483 тысяч заключенных в нашей стране есть право подать заявление на замену наказания принудительными работами у 188 тысяч человек.
Калашников также уточнил, что в прошлом году более чем на 11 процентов выросла средняя заработная плата осужденных.