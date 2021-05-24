Провокация о последнем звонке в Бердске: Вице-мэр Жанна Шурова прокомментировала слухи о недопуске родителей на праздник

Вице-мэр Бердска Жанна Шурова 24 мая прокомментировала информацию об отмененных последних звонках в школах города.
По ее словам, в социальных сетях активно стали появляться комментарии бердчан о том, что на последний звонок в одной школе не пускали родителей, а в другой последний звонок отменили. Заместитель главы опровергла данную информацию.
-Во всех школах города Бердска прошли последние звонки, на которых присутствовали и учителя, и родители. Нарушений требований Роспотребнадзора не было, со стороны правоохранительных органов замечаний не поступало,– пояснила Шурова.
Ранее директор школы №2 "Спектр" Евгения Перфилова опровергала информацию о том, что родителей не пустили на последний звонок в школу. Она отметила, что жалоба по этому поводу была опубликована в соцсетях раньше на 2,5 часа, чем мероприятие началось.
Она подтвердила, что все родители выпускников, желающих посетить праздник, присутствовали. Никого из гостей не выгоняли и не ограничивали в посещении. Мероприятия прошли со всеми мерами эпидемиологической безопасности.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", именно относительно школы №2 "Спектр" было всего жалоб на недопуск родителей на праздник. Хотя пользователи, побывавшие на последнем звонке, и опровергали эту информацию.
- Во-первых, мероприятие в школе началось только в 12.30, а публикация с жалобой в 10.05 появилась в группе. Информация заведомо ложная. Во-вторых, все родители выпускников, как девятых, так и одиннадцатых классов, желающих посетить мероприятие, присутствовали. Никого из гостей не выгоняли с мероприятий, и тем более не ограничивали в посещении, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в мэрии.