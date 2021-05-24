Родители пожаловались на последний звонок-2021 в школе №2 Бердска
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Родители пожаловались на последний звонок-2021 в школе №2 Бердска

4:22:375/24/2021,Алина БуроваФото: Flickr
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Как выяснилось, директор учебного заведения недопущение отцов и матерей отрицает. Присутствующие на мероприятии родители заявили, что непременным атрибутом была защитная маска.

В этом году выпускной прошел в очном формате

Родителей учеников не допустили на выпускной в школе №2 Бердска. Данная информация стала известна "Курьер. Среда. Бердск" из группы одного из СМИ Бердска.

- В школе "Спектр" родителей не пустили на праздник выпускников 11-х классов. Допущены по 3 человека от класса. Не надо говорить, кто из родителей попал в эту тройку... Руководству школы неважно, что кинотеатры, клубы работают почти без ограничений. Родители, кто ждал этого события 11 лет, видимо, должны включить воображение, а у некоторых всего 1 ребёнок и больше такого праздника не будет! Это не первый случай, когда школа занимается самоуправством. Но в последний раз не думали, что все испортят,- поделились своими эмоциями родители 22 мая.

Одни из пользователей социальных сетей порекомендовали родителям не идти на уступки школе.

- В таком случае или всех допустить, или никого,- предложила бердчанка Марина.

Марину поддержал и другой житель Бердска.

- Всем собраться и придти,- заявил Алексей.

В беседу включился родитель, присутствующий на празднике в школе №2. Он "внес свою лепту" в формирование единого представления о проведении мероприятия.

- Ну, не знаю. Мы были на "Последнем звонке" вчера у ребенка. И я так понимаю, что были родители выпускников всего класса. Естественно маска - непременный атрибут. Но всё же ограничений по количеству не было,- сказал Сергей.

Как выяснилось, директор школы "Спектр" Евгения Перфилова опровергает информацию о недопущении родителей в школу на праздник. Об этом заявили в администрации Бердска.

- Во-первых, мероприятие в школе началось только в 12.30, а публикация с жалобой в 10.05 появилась в группе. Информация заведомо ложная. Во-вторых, все родители выпускников, как девятых, так и одиннадцатых классов, желающих посетить мероприятие, присутствовали. Никого из гостей не выгоняли с мероприятий, и тем более не ограничивали в посещении. Мероприятия прошли со всеми мерами эпидемиологической безопасности,-  прокомментировали в администрации Бердска.

Впрочем, при устном запросе от "Курьер. Среда. Бердск" директор школы №2 Евгения Перфилова от комментариев воздержалась.

Напомним, ранее сообщалось, что выпускные мероприятия в образовательных организациях будут организованы в рамках одной группы или класса. Посещение родителями возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий.

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