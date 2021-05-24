Анализ на антитела к коронавирусу: как расшифровать и понять, что в организме появился иммунитет

Сейчас многие переболевшие “китайским” вирусом или сделавшие прививку сдают анализы на антитела, чтобы узнать появился ли в организме крепкий иммунитет. О том, как расшифровать исследование - в нашем материале.
Антитела - это особые белки, находящиеся в плазме крови, которые способны
нейтрализовать и обезвредить вирусы, бактерии, грибки и т.д. После перенесенной инфекции они могут находиться в организме месяцы и даже годы, препятствуя новому заражению.
Антитела во время коронавируса начинают формироваться через один-два дня после того, как человек заболел. Они называются IgM и в первую фазу болезни в ответ на возбудить COVID-19 начинают активно нейтрализовать вирус. Если у человека в анализе присутствуют IgM, то это может говорить о том, что он болен прямо сейчас или уже переболел, потому что эти антитела способны находиться в крови вплоть до двух месяцев. Кроме этого, есть иммуноглобулины IgG, которые формируются уже после IgM, примерно через три недели. Именно их достаточное наличие в крови свидетельствует о том, что у человека сформировался иммунный ответ, который может защитить его от заражения коронавирусом.
Анализы на иммунитет к вирусу могут дать следующие результаты:
если IgM — больше или равно 2, IgG – меньше 10, то человек заражен вирусом прямо сейчас;
если у человека уровень IgM — меньше 2, а IgG – больше или равно 10, это значит, что он выздоровел;
если анализ показывает, что IgG – больше 10, то это значит, что у человека появился иммунитет к COVID-19. Чем выше этот показатель, тем больше антител находится в организме, что говорит о более сильной иммунной защите.
Сейчас в России есть более 100 тестов для определения антител к “китайскому” вирусу, однако они не всегда дают точный результат. Все зависит от чувствительности тест-системы, организма человека и т.д. При этом у каждого индивидуальная скорость выработки антител, так же как и их распад, поэтому на время теста их может просто не оказаться в организме, хотя они у человека были. В этом заключается основная сложность их определения. Чтобы узнать сформировался ли иммунитет к коронавирусу, проходить исследование лучше всего через три-четыри месяца после выздоровления.
После прививки “Спутником V” организме должно присутствовать более 15 ОЕ/мл (относительных единиц на миллилитр) антител. Это значит, что у человека при встречи с вирусом появится мощная защитная реакция. У каждого человека после вакцинации уровень антител различается. У некоторых он достигает 210 ОЕ/мл, у других - 150 ОЕ/мл, а у третьих - 40 ОЕ/мл. Все зависит от конкретного организма, его иммунной системы, сопутствующих заболеваний, приема некоторых лекарств и т.д.
Перед анализом на антитела к коронавирусу нельзя употреблять пищу за 2-3 часа и курить за 30 минут до забора крови. Невыполнение этих правил может привести к неправильным результатам анализа. Если у человека сомнительный результат, то анализ нужно переделать через 3-5 дней. При симптомах гриппа и ОРВИ сдавать кровь на антитела нельзя.