"Я спотыкаюсь, а от ям убиться можно": Из-за чего раскритиковал улицу Лелюха мэр Бердска Евгений Шестернин

Раскритиковал ремонт улицы Лелюха мэр Бердска Евгений Шестернин. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" стало известно вчера, 24 мая.
Возмущение главы администрации вызвало состояние дорожных ограждений, отсутствие дорожной разметки и состояние асфальта. Сегодня "Курьер. Среда. Бердск" выяснил так ли все плохо на ул. Лелюха и что думают о ремонте улиц сами жители Бердска.
Точкой нашего отправления стал ГУМ. Буквально в нескольких метрах от здания торгового центра стали заметны дефекты ограждений и дорожного покрытия. Так, пешеходной разметки практически не видно. Единственное, что открывается взору бердчан - первая и последняя полоса "зебры". Горожанам приходиться ориентироваться только по светофору.
На барьерных ограждениях и светофорном столбе виднеются следы коррозии. По всей вероятности, реакция металла протекает на фоне изменения природных условий.
Направляясь к магазину "DNS" стало заметно и разрушение тротуаров.
Особое возмущение людей вызвало состояние металлических ограждений вблизи бердского рынка. Оградки погнуты. На многих их них большое количество коррозии.
- Сейчас большегруз разгрузиться, уедет и закроет оградки. Надо это все в порядок приводить. Ну, а разметка быстро стирается,- высказали свое мнение "Курьер. Среда. Бердск" проходящие мимо женщины.
Дорога для автомобилистов оставляет желать лучшего. Один из бердских водителей Владимир дал четкую оценку всем дорогам города.
- Все дороги в Бердске не выше тройки. Ямочный ремонт вроде был, а все повылетало, - сказал житель Бердска Владимир.
Пешеходам тоже приходиться несладко. Пройдя "вглубь" состояние тротуаров стало заметно еще больше.
Один из участков для пешеходов по ул. Лелюха порадовал глаз. "Идешь здесь, словно по красивому бродвею".
Отправляясь назад и пройдя по соседней улице, перед глазами снова предстала картина с отсутствием желто-белых полос на дороге.
Прокомментировала ситуацию с пешеходной разметкой бабушка, переходящая дорогу с внуком.
- Когда ребенок не видит или видит что-то из ряда вон выходящее, то он спрашивает почему так. Особенно, когда взрослые что-либо нарушают. Например, ребенок видит, как "горит красный", а взрослые перебегают. Ямы - отдельный разговор. Это ужасно,- произнесла Алла.
Подключились к беседе и другие бердчанки.
- Если разметка пешеходная присутствует, то хоть проходишь спокойно, но все равно боишься. Ямы - это ужас. Я сама в одном месте ходила и снимала все на камеру. С такими ямами можно и ноги сломать если что. На машине ездить тоже не очень. Ямы - это беда,- изрекла Евгения.
- Мы живем в другой стороне и улицей Лелюха не сильно пользуемся. Светофором - да. Когда разметка есть, то ходить удобно. Ямы на тротуарах - это плохо. Ноги ли мы подворачиваем?- да конечно, - ответила на вопросы Людмила.
Особую реакцию у "Курьер. Среда. Бердск" вызвал ответ жительницы Бердска Елены, передвигающейся по улицам с тростью.
- Доставляет ли вам неудобство отсутствие пешеходной разметки? - задал вопрос Елене журналист.
- Конечно,- ответила бердчанка.
- А как вы относитесь к ямам на тротуарах?- поинтересовался сотрудник редакции.
- Ямы на дорогах - это отвратительно. Я вообще не могу. Я спотыкаюсь, а эта яма... Мне вообще убиться можно! - высказала свое мнение Елена.
Сообщалось, что в 2021 году запланированы работы на 340 км автодорог. За 2020 год на финансирование нацпроекта в регионе потрачено более 7 млрд рублей, в 2021 году оно составляет порядка 6,5 млрд рублей.
Пешеходные дорожки в ужасающем состоянии, нужен срочный капитальный ремонт и строительство дополнительных пешеходных и велодорожек закольцованных по всему Бердску!