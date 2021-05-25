Не хвастаться уровнем антител к коронавирусу попросил россиян ученый

Директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов попросил не хвастаться уровнем антител к Covid-19 после вакцинации. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».
- Нет, не стоит. Например, ни в Германии, ни в США вы не сможете сдать тест на антитела. Для этого вам надо пройти длинную дорогу, ваш лечащий врач должен обосновать причину. Поэтому уровень антител не является предметом обсуждения среди неспециалистов. И это правильно. Если препарат прошел клиническое испытание, получил регистрационное свидетельство, и врач согласовал применение, то это все. И не надо хвастаться уровнем антител, — такой ответ дал Ишмухаметов на вопрос о необходимости сдачи тестов на антитела к вирусу после вакцинации.
Глава центра добавил, что антитела определять проще, чем другие части иммунитета. К примеру, на данный момент отсутствуют быстрые методы определения клеточного иммунитета.
По его мнению, эффективность вакцин любых стран будет можно будет понять примерно через год при нормальном завершении третьей фазы испытаний.
- В “военное” время определить эффективность вакцинации крайне сложно, это носит относительный характер, — отметил Ишмухаметов.
Напомним, в России сейчас есть три вакцины: «Спутник V» Центра имени Н. Ф. Гамалеи, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени М. П. Чумакова РАН.