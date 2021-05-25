Обязательную вакцинацию от коронавируса ввел первый регион в России: Иначе штраф
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Обязательную вакцинацию от коронавируса ввел первый регион в России: Иначе штраф

6:16:405/25/2021
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Сначала прививки получат все работники образования. Для работодателей, которые не смогут обеспечить вакцинацию сотрудников, предусмотрен штраф в 200 тысяч рублей.

В Якутии власти приняли решение привить всех в обязательном порядке
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Постановление главного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой об обязательной вакцинации выпущено 19 мая 2021 года. На заседании оперативного штаба глава Якутии Айсен Николаев объявил о данном решении.

По указанию якутских властей сначала будут вакцинированы все сотрудники образовательной сферы, а также граждане, которые привлечены к работе в летних оздоровительных лагерях и организаторы массовых мероприятий.

Для работодателей, которые не смогут обеспечить вакцинацию, сотрудников предусмотрен штраф в 200 тысяч рублей. Маргарита Игнатьева объяснила решение сложившейся в республике напряженной ситуацией с коронавирусом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил ранее, что в России вакцинация проходит по добровольному решению граждан.

Дмитрий Медведев предлагал ввести обязательную вакцинацию страны от коронавируса, позже он пояснил, что его неправильно поняли. В Кремле пояснили, что речи об обязательной вакцинации в стране не идет.

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