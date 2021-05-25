Обязательную вакцинацию от коронавируса ввел первый регион в России: Иначе штраф

Постановление главного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой об обязательной вакцинации выпущено 19 мая 2021 года. На заседании оперативного штаба глава Якутии Айсен Николаев объявил о данном решении.
По указанию якутских властей сначала будут вакцинированы все сотрудники образовательной сферы, а также граждане, которые привлечены к работе в летних оздоровительных лагерях и организаторы массовых мероприятий.
Для работодателей, которые не смогут обеспечить вакцинацию, сотрудников предусмотрен штраф в 200 тысяч рублей. Маргарита Игнатьева объяснила решение сложившейся в республике напряженной ситуацией с коронавирусом.
Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил ранее, что в России вакцинация проходит по добровольному решению граждан.
Дмитрий Медведев предлагал ввести обязательную вакцинацию страны от коронавируса, позже он пояснил, что его неправильно поняли. В Кремле пояснили, что речи об обязательной вакцинации в стране не идет.