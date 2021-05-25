Незадекларированную квартиру в Испании нашли у депутата новосибирского заксобрания от Бердска Ирины Диденко

Квартира в Испании площадью 110 квадратных метров стала темой расследования, которое вышло на YouTube-канале независимого новосибирского депутата Сергея Бойко. По его сведениям, в 2008 году семья нынешнего депутата заксобрания Новосибирской области Ирины Диденко, члена "Единой России", приобрела в испанской Валенсии недвижимость по цене 281 тысяча евро. Балкон, входящий в состав квартиры был куплен отдельно за 25,3 тысячи евро.
Депутат Бойко направил запрос в прокуратуру Новосибирской области о том, что необходимо провести проверку по факту владения недвижимости и лишения Ирины Диденко мандата депутата. После обнародования декларации о доходах семьи Диденко стало известно о владении пятью участками площадью 7,8 тысяч квадратных метров и дом, находящийся на этапе строительства площадью 639 квадратных метров. Также у семьи задекларирована квартира площадью 84 квадрата, а о недвижимости с площадью 110 кв. метров ничего не сказано.
В расследовании Бойко показан загородный недостроенный дом на участке с вертолетной площадкой. До 2020 года в декларациях Диденко данного участка не было, хотя, судя по выписке из ЕГРН, депутат владеет им с 2011 года.
Ирина Диденко является совладелицей компании «ГофроМастер» и соучредителем новосибирской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (по данным «Контур-Фокус»).
За прошлый год сумма доходов семьи Диденко составила 58,6 млн рублей. В настоящее время Ирина Диденко является зампредом комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заксобрания Новосибирской области.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Диденко баллотировалась в региональный парламент в сентябре 2020 года по округу, в который входит Бердск. В праймериз, который состоялся накануне областных выборов, она обошла всех соперников. Их было 9, в том числе несколько голосов выборщиков ей уступил тогдашний спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин. Но оба были избраны в заксобрание.