Незадекларированную квартиру в Испании нашли у депутата новосибирского заксобрания от Бердска Ирины Диденко
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Незадекларированную квартиру в Испании нашли у депутата новосибирского заксобрания от Бердска Ирины Диденко

7:40:145/25/2021Фото: Наталья Гредина/Тайга инфо
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Депутат горсовета Сергей Бойко выложил на YouTube-канале расследование о заграничном жилье регионального парламентария, представляющего «Единую Россию».

Ирина Диденко владеет квартирой в Валенсии

Квартира в Испании площадью 110 квадратных метров стала темой расследования, которое вышло на YouTube-канале независимого новосибирского депутата Сергея Бойко. По его сведениям, в 2008 году семья нынешнего депутата заксобрания Новосибирской области Ирины Диденко, члена "Единой России",  приобрела в испанской Валенсии недвижимость по цене 281 тысяча евро. Балкон, входящий в состав квартиры был куплен отдельно за 25,3 тысячи евро.

Депутат Бойко направил запрос в прокуратуру Новосибирской области о том, что необходимо провести проверку по факту владения недвижимости и лишения Ирины Диденко мандата депутата. После обнародования декларации о доходах семьи Диденко стало известно о владении пятью участками площадью 7,8 тысяч квадратных метров и дом, находящийся на этапе строительства площадью 639 квадратных метров. Также у семьи задекларирована квартира площадью 84 квадрата, а о недвижимости с площадью 110 кв. метров ничего не сказано.

В расследовании Бойко показан загородный недостроенный дом на участке с вертолетной площадкой. До 2020 года в декларациях Диденко данного участка не было, хотя, судя по выписке из ЕГРН, депутат владеет им с 2011 года.

Ирина Диденко является совладелицей компании «ГофроМастер» и соучредителем новосибирской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (по данным «Контур-Фокус»).

За прошлый год сумма доходов семьи Диденко составила 58,6 млн рублей. В настоящее время Ирина Диденко является зампредом комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заксобрания Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Диденко баллотировалась в региональный парламент в сентябре 2020 года по округу, в который входит Бердск. В праймериз, который состоялся накануне областных выборов, она обошла всех соперников. Их было 9, в том числе несколько голосов выборщиков ей уступил тогдашний спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин. Но оба были избраны в заксобрание.

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расследованиедепутатиностранная недвижимость
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Всю ли недвижимость нашел Бойко у депутата?

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