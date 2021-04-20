Бердские депутаты Заксобрания Зоя Родина, Ирина Диденко и Валерий Бадьин показали доходы за 2020 год. Кто самый богатый народный избранник в регионе?

Доходы за 2020 год показали депутаты Заксобрания Новосибирской области. Как следует из данных, самым богатым оказался народный избранник Павел Кива. Его доход в коронавирусный год составил 1,4 млрд рублей. Отмечается, что этот доход он получил от работы в качестве бизнесмена.
В список самых богатейших депутатов Заксобрания также вошли Сергей Кальченко, Николай Машкарин, Виктор Кушнир и Василий Иваков. Доходы этих политиков варьируются от 33 до 80 млн рублей в 2020 году.
При этом спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив показал доход в 6,3 млн рублей. Особое внимание "Курьер. Среда. Бердск" уделил депутатам Бердска - Валерия Бадьина, Ирины Диденко и Зои Родины. Они составили 1,2 млн рублей, 2,1 млн рублей и 2,2 млн рублей соответственно.
Примечательно, что политики и народные избранники Бердска пока что не придали огласке свои доходы.