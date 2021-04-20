Бердские депутаты Заксобрания Зоя Родина, Ирина Диденко и Валерий Бадьин показали доходы за 2020 год. Кто самый богатый народный избранник в регионе?
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Бердские депутаты Заксобрания Зоя Родина, Ирина Диденко и Валерий Бадьин показали доходы за 2020 год. Кто самый богатый народный избранник в регионе?

2:05:194/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В список самых богатейших депутатов вошли Сергей Кальченко, Николай Машкарин, Виктор Кушнир и Василий Иваков. Доходы этих политиков варьируются от 33 до 80 млн рублей в 2020 году.

Уже не спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин

Доходы за 2020 год показали депутаты Заксобрания Новосибирской области. Как следует из данных, самым богатым оказался народный избранник Павел Кива. Его доход в коронавирусный год составил 1,4 млрд рублей. Отмечается, что этот доход он получил от работы в качестве бизнесмена.

В список самых богатейших депутатов Заксобрания также вошли Сергей Кальченко, Николай Машкарин, Виктор Кушнир и Василий Иваков. Доходы этих политиков варьируются от 33 до 80 млн рублей в 2020 году.

При этом спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив показал доход в 6,3 млн рублей. Особое внимание "Курьер. Среда. Бердск" уделил депутатам Бердска - Валерия Бадьина, Ирины Диденко и Зои Родины. Они составили 1,2 млн рублей,  2,1 млн рублей и 2,2 млн рублей соответственно.

Примечательно, что политики и народные избранники Бердска пока что не придали огласке свои доходы.

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