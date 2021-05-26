Сбитый КАМАЗом в Новосибирске мужчина лежит прямо на тротуаре

Сегодня, 26 мая. В Новосибирске произошло серьезное ДТП. Авария случилась утром на улице Немировича-Данченко. Там сбили мужчину. По предварительным данным, на него наехал КАМАЗ. В настоящее время он лежит прямо на тротуаре. О происшествие сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы предоставили снимки с места ДТП.
Также они рассказали, что мужчина находится в сознании, но встать не может. Возможно, у него серьезные переломы. Отметим, что авария произошла на участке между улицами Троллейной и Станиславского. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается состояние пострадавшего.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о смертельном ДТП на 34 км автодороги К-12Р. Авария произошла в 23.00 25 мая. Как выяснилось, 20-летний водитель за рулем ВАЗ-2106 двигался со стороны Колывани в сторону Новосибирска. Пока что по неизвестной причине он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем "Тойота Корона Премио", двигавшимся во встречном направлении.
- По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончалась женщина-пассажир «Тойоты», также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Их личности в настоящее время устанавливаются. В ВАЗ-2106 находились 4 человека, из них пострадали трое пассажиров и водитель. Пятый пассажир не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.