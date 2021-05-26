Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию

Прямая трансляция полного лунного затмения Суперлуны идет в эти минуты. Полностью спутник Земли скроется всего на 14 минут сегодня, 26 мая, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Увидеть уникальное астрологическое явление в живую смогут не все жители России. Повезет жителям Дальнего востока. Но всем доступна прямая трансляция этого редкого события.
Затмение - одно из трех уникальных астрономических событий, пришедшихся на среду - перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Также можно увидеть Суперлуну — это самая большая Луна в 2021 году. Луна подойдет к Земле ближе чем 362 тыс. км.
Смотрите затмение Луны с 12:45 до 15:53 по московскому времени. В 14.19 по Москве Луна зайдет в северную часть земной тени. И полная фаза лунного затмения будет продолжаться всего 14 минут. Завершится полное лунное затмение в 14.27 мск.
В Новосибирской области затмение можно наблюдать с 17.00.