Каждый четвертый учитель и воспитатель уже сделали прививку против коронавируса в России
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Каждый четвертый учитель и воспитатель уже сделали прививку против коронавируса в России

2:48:455/27/2021Фото: zdrav.nso.ru
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Вакцинируются и студенты – особенно активны будущие педагоги и вожатые, отбывающие в летние лагеря.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Мобильная бригада Городской клинической поликлиники № 7 сегодня в очередной раз выехала на площадку Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) для проведения вакцинации против коронавируса. Списки вуз предоставил заранее, к назначенному времени в коридоре санатория-профилактория, расположенного в здании одного из общежитий, собралось около десятка желающих. Большинство – студенты.

– Педагогический университет – особенный, – отмечает проректор по воспитательной работе НГПУ Николай Киселев, – условия работы педагогов предполагают взаимодействие с людьми. Наши студенты – это будущие учителя, ребята, которые уже сейчас работают вожатыми в детских оздоровительных центрах. Главное условие успешности любого образовательного процесса - это его безопасность. Безопасность сегодня обеспечить без вакцинации невозможно, нет другого пути. Мы и сами вакцинируемся, и наши студенты, отъезжающие в данный момент в детские оздоровительные лагеря, проходят вакцинацию.

Перед вакцинацией каждого осматривает врач, проводит опрос, измеряет температуру, сатурацию, артериальное давление, задает вопросы. Весь процесс вакцинации занимает несколько минут, но по завершению на случай нежелательных реакций необходимо обязательно подождать полчаса в холле.

По словам главного врача Городской клинической поликлиники № 7 Ольги Батищевой, с января 2021 года медиками этой поликлиники вакцинировано более 10 тысяч человек.

– В нашей поликлинике открыто два стационарных пункта вакцинации, создано четыре мобильные бригады, которые выезжают на предприятия, – рассказывает Ольга Батищева. – В настоящее время с педагогическим университетом у нас проходит самая эффективная работа. Из всех образовательных учреждений, находящихся на нашей территории, 30% вакцинированных сотрудников и студентов – это сотрудники и студенты НГПУ. Это говорит о высокой ответственности руководства университета и о понимании задач, которые поставило перед всему нами государство.

По данным Центра управления регионом Новосибирской области тема вакцинации от коронавируса является самой популярной среди обращений жителей в интернете.

Напоминаем, в настоящее время вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно:

- по телефонам Call-центров поликлиник;

- на Едином портале госуслуг;

- по телефону Единой регистратуры 124.

Для того, чтобы получить электронный сертификат прививки против коронавируса, нужно принести на вакцинацию паспорт, полис ОМC и СНИЛС.

Доступ к дневнику самонаблюдения и электронному сертификату прививки против коронавируса возможен только для граждан, имеющих подтвержденную учетную запись на сайте Госуслуг.

Доступ к дневнику самонаблюдения предоставляется пациенту после первого этапа вакцинации, а сертификат доступен только по прохождении обоих этапов.

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