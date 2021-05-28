Отголоски мощной магнитной бури 28 мая 2021 года: Когда сильный магнитный шторм вновь ударит по метеопатам

28 мая 2021 года завершилась трехдневная мощная магнитная буря. Последствия метеоудара несколько суток ещё будут сказываться на здоровье метеопатов. Магнитосфера Земли постепенно приходит в состояние равновесия и в ближайшие сутки не готовит людям неприятных сюрпризов. Остаточные явления колебания магнитного поля нашей планеты затухают, специалисты 28 мая ожидают стабильно тишину и небольшие возмущения в магнитном поле силой 2 балла. Солнечная активность сегодня находится на низком уровне, пятен на поверхности нашей звезды не замечено, вспышечная активность по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца низкая. Для метеопатов день 28 мая благоприятен для работы и активного отдыха, для решения важных дел и начинаний, для продолжительных поездок.
Всем, кто заботится о своем здоровье или страдает от хронических заболеваний, в дни спокойного Солнца нужно начать закаливать и укреплять свой организм.
Что можно сделать для укрепления организма, чтобы стать метеосвободным человеком, преодолеть метеозависимость:
- Установите режим дня и начните соблюдать его;
- Ложитесь спать в одно время желательно до полуночи;
- Разработайте себе диету исходя из состояния вашего желудочно-кишечного тракта, ешьте здоровую пищу, исключите жирное, острое и сладкое;
- Делайте несложную гимнастику, разучите больше дыхательных упражнений и упражнений йоги;
- Утром и вечером принимайте душ, обливайте ноги прохладной водой;
- Откажитесь от алкоголя и табака, это опасно для жизни;
- Берегите нервную систему, не драматизируйте, держитесь веселее и старайтесь во всем видеть хорошее.
Если вы принимаете лекарства на постоянной основе, то выполняйте режим приема, назначенный врачом, найдите себе врача, которому вы доверяете и вместе выясните, какие меры помогут вам чувствовать себя лучше.
Мощная магнитная буря по прогнозам специалистов вновь ожидается 16 июня. Сила колебаний магнитного поля ожидается около 6 баллов. За две недели предполагаемого покоя в магнитном поле Земли нужно подготовить свой организм, внимательно наблюдая за прогнозом магнитных возмущений. Наше Солнце - очень непредсказуемая звезда, и вспышка на поверхности нашего светила возможна в любой момент.
Напомним, что основной целью, в которую бьет магнитная буря является наша сердечно-сосудистая система. Головные боли и мигрени, затруднения в дыхании, боли в суставах = все это последствия влияния магнитной бури на организм. Особую нагрузку накладывает геомагнитный шторм на нервную систему - возможны нервные срывы, неконтролируемые приступы агрессивности и злости, скандалы и ссоры без видимых причин. Необходимо контролировать и держать себя в руках.
Как переносят магнитную бурю наши читатели:
Инна Юрьевна, 54 года:
- Кошмарное состояние. Болит голова. Чувствую себя полностью обессиленной.
Елена Петровна, 44 года:
- Растет давление. Болит сердце. В суставах по утрам как будто соли насыпали - ноги горят и не ходят.
Лилия Сергеевна, 57 лет:
- Очень плохо себя чувствую, тяжело на душе. Болит сердце и все кости. Голова приступами ноет.