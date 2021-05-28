В Барнауле завели еще одно уголовное дело после изнасилования бутылкой 11-летней школьницы. Под статью попали чиновники

В Барнауле суд вынес постановлении об аресте 14-летней девочки, которую подозревают в избиении и изнасиловании 11-летней школьницы. Кроме того, следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении областных и городских чиновников из-за халатности.
Напомним, все случилось 23 мая в Барнауле. Тогда 14-летняя девочка вместе с двумя 13-летними подругами заманили в заброшенный дом 11-летнюю школьницу. Там они ее сильно избили и как сообщают местные СМИ, изнасиловали бутылкой. Все происходящее они снимали на телефон, а потом выложили в сеть. Сейчас пострадавшей оказывается необходимая психологическая помощь.
В настоящее время 14-летняя школьница задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего). А вот две ее соучастницы могут избежать наказания — им всего по 13 лет и возраст уголовной ответственности еще не наступил. Причины такого жестокого поступка неизвестны.
Кстати, по данной статье человеку может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако, на практике, несовершеннолетним назначают минимальное наказание или вовсе условный срок.