В Барнауле завели еще одно уголовное дело после изнасилования бутылкой 11-летней школьницы. Под статью попали чиновники
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Барнауле завели еще одно уголовное дело после изнасилования бутылкой 11-летней школьницы. Под статью попали чиновники

1:11:205/28/2021Фото: pixabay
0

Городских и областных чиновников обвиняют в халатности - они не смогли вовремя выявить проблемы у арестованной школьницы.

14-летнюю школьницу арестовали за изнасилование ребенка

В Барнауле суд вынес постановлении об аресте 14-летней девочки, которую подозревают в избиении и изнасиловании 11-летней школьницы. Кроме того, следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении областных и городских чиновников из-за халатности.

Напомним, все случилось 23 мая в Барнауле. Тогда 14-летняя девочка вместе с двумя 13-летними подругами заманили в заброшенный дом 11-летнюю школьницу. Там они ее сильно избили и как сообщают местные СМИ, изнасиловали бутылкой. Все происходящее они снимали на телефон, а потом выложили в сеть. Сейчас пострадавшей оказывается необходимая психологическая помощь.

В настоящее время 14-летняя школьница задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего). А вот две ее соучастницы могут избежать наказания — им всего по 13 лет и возраст уголовной ответственности еще не наступил. Причины такого жестокого поступка неизвестны.

Кстати, по данной статье человеку может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако, на практике, несовершеннолетним назначают минимальное наказание или вовсе условный срок.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
изнасилование ребенкаарест школьницы. уголовное дело о халатности
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какое наказание следует назначить школьнице, если ее вина будет доказана?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Барнауле завели еще одно уголовное дело после изнасилования бутылкой 11-летней школьницы. Под статью попали чиновники
    1:11:20 5/28/2021
    В Барнауле завели еще одно уголовное дело после изнасилования бутылкой 11-летней школьницы. Под статью попали чиновники
    Как позвонить Владимиру Путину и попасть к президенту России на личный прием: Публикуем секретный телефон
    1:01:16 5/28/2021
    Как позвонить Владимиру Путину и попасть к президенту России на личный прием: Публикуем секретный телефон
    БердскМэр Евгений Шестернин решил ответить через месяц, почему он зовет на совещания избранные СМИ Бердска
    12:58:21 5/28/2021
    Мэр Евгений Шестернин решил ответить через месяц, почему он зовет на совещания избранные СМИ Бердска
    В США назвали российский газ самым грязным в мире
    12:35:33 5/28/2021
    В США назвали российский газ самым грязным в мире
    В Томске замначальника ФСИН привезли в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями
    11:59:45 5/28/2021
    В Томске замначальника ФСИН привезли в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями
    Уникальные открытки в День сварщика 28 мая 2021 и ловкие поздравления для умельцев
    11:40:36 5/28/2021
    Уникальные открытки в День сварщика 28 мая 2021 и ловкие поздравления для умельцев
    БердскЛетний отдых в Бердске
    11:34:31 5/28/2021
    Летний отдых в Бердске
    Отец угрожал жене отверткой и топором. Подробности кражи ребенка у метро в Омске
    11:33:40 5/28/2021
    Отец угрожал жене отверткой и топором. Подробности кражи ребенка у метро в Омске
    Бердск"Немного" выпила и заснула: Несколько часов не могли достучаться до 56-летней пропавшей родственники в Бердске. Пришлось взламывать дверь
    11:29:48 5/28/2021
    "Немного" выпила и заснула: Несколько часов не могли достучаться до 56-летней пропавшей родственники в Бердске. Пришлось взламывать дверь
    Можно ли работать в огороде 28 мая на Пахома Бокогрея и как защититься от плохого сна?
    11:20:07 5/28/2021
    Можно ли работать в огороде 28 мая на Пахома Бокогрея и как защититься от плохого сна?