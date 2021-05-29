Отсрочка операции по поводу рака легких связана с более высоким риском смерти
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Отсрочка операции по поводу рака легких связана с более высоким риском смерти

4:00:405/29/2021Фото: pixabay.com
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Отсрочка операции по поводу рака легких более чем на 12 недель с даты постановки диагноза с помощью компьютерной томографии связана с более высоким риском рецидива и смерти.


Отсрочка операции по поводу рака легких связана с более высоким риском рецидива и смерти
Сюжет: Онкология
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Быстрота очень важна при лечении рака легких, второго по распространенности типа рака в США и ведущей причины смертности от рака в стране. Для пациентов с немелкоклеточным раком легкого на ранней стадии хирургическое удаление пораженного опухолью легкого или меньшего участка легкого может быть единственным необходимым лечением, пишет medicalxpress.com.

Тем не менее, некоторые пациенты откладывают операцию, ища другого мнения, из-за экономических или социальных факторов или по личным причинам, например, ожидая окончания свадьбы ребенка или запланированного отпуска. Опасения по поводу заражения COVID-19 в клинических условиях также привели к задержкам.

Но новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, показало, что отсрочка операции по поводу рака легких более чем на 12 недель с даты постановки диагноза с помощью компьютерной томографии связана с более высоким риском рецидива и смерти.

Результаты опубликованы 27 мая в JAMA Network Open .

«Пациенты с раком на ранней стадии имеют наилучшие шансы на выживание», - сказал старший автор исследования Варун Пури, доктор медицины, торакальный хирург и профессор хирургии. «Вот почему для пациентов крайне важно незамедлительно обращаться за лечением в течение 12 недель после постановки диагноза».

По данным Американского онкологического общества, немелкоклеточный рак легкого составляет 84% всех случаев рака легкого, а общая пятилетняя выживаемость составляет 25%.

«Наши данные предоставляют особенно своевременную информацию о задержках оказания медицинской помощи , что является распространенной проблемой во время продолжающейся глобальной пандемии», - сказал Пури, также научный сотрудник онкологического центра Siteman при Медицинской школе Вашингтонского университета и Еврейской больницы Барнса. «Врачи и пациенты хотят знать больше о безопасности отсрочки операции. Риски были плохо изучены, потому что в предыдущих исследованиях использовались неточные определения даты постановки диагноза рака. Целью нашего исследования было предоставить более единообразные данные, что мы и сделали отслеживая пациентов от последнего диагноза компьютерной томографии до дня операции ".

Вскоре после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в марте 2020 года, медицинские группы, такие как Американский колледж хирургов, Общество торакальной хирургии и Американская ассоциация торакальной хирургии, выступали за отсрочку плановых процедур и, в некоторых случаях, необходимых, но не экстренных операций.

Как правило, организации рекомендовали пациентам продолжить операции по поводу рака легких. Еврейская больница Барнс, где Пури лечит пациентов, следовала этим правилам. «Однако опасения пандемии и противоречивые исследования относительно отсрочки операции затрудняют консультирование пациентов по поводу вариантов лечения», - сказал Пури. «Даже в периоды, не связанные с пандемией, широкий диапазон оценок того, когда следует отложить лечение, может сбивать с толку.

«Пациенты должны знать, что уровень передачи COVID-19 в больницах был низким, особенно при проверках и обязательных протоколах», - добавил он. «Пока они соблюдаются, больницы в полной безопасности».

Для исследования исследователи проанализировали анонимные медицинские записи в базе данных Управления здравоохранения ветеранов США, крупнейшей в стране интегрированной системы оказания медицинской помощи. Исследователи изучили информацию о 9 904 пациентах с немелкоклеточным раком легкого 1 стадии , перенесших операцию с октября 2006 года по сентябрь 2016 года. Средний возраст пациентов преимущественно мужского пола составлял 67 лет.

«Несмотря на то, что демографические данные пациентов могут не быть однородно сопоставимыми с населением США в целом, общие модели лечения рака легких и результаты для здоровья у ветеранов и не ветеранов схожи», - сказал первый автор исследования, Брендан Хайден, доктор медицины, хирург-ординатор и исследователь. научный сотрудник Вашингтонского университета. «Это означает, что наши результаты, скорее всего, будут актуальны для широкой популяции пациентов с раком легких на ранней стадии ».

Исследователи стремились создать стандартный метод количественной оценки задержки хирургического вмешательства и изучить его связь с онкологическими исходами. Они определили время до операции как период между последней компьютерной томографией пациента, считающейся наиболее надежным инструментом диагностики рака легких, и операцией.

Среди пациентов большинство (70%) подверглись хирургическому лечению в течение 12 недель, при этом около 30% пациентов столкнулись с задержкой. В среднем пациенты, которым была сделана операция в течение 12 недель, жили на 7,5 месяцев дольше, чем пациенты, не перенесшие операцию - 76,1 месяца по сравнению с 68,6 месяцами.

Исследователи обнаружили рецидив у 4 158 (42%) пациентов в течение периода наблюдения за исследованием через шесть лет после операции. Рецидивы чаще возникали у пациентов, перенесших операцию . Кроме того, по словам исследователей, с каждой неделей задержки риск рецидива увеличивался, хотя и незначительно.

Исследователи также отметили, что данные показали, что отсрочка хирургического вмешательства была более вероятна у чернокожих пациентов, чем у белых. Они планируют продолжить исследования расовых различий и других аспектов задержки хирургического вмешательства.

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онкологияракотсрочкарецидив
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