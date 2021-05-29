Путин назвал всплеском эмоций произошедшее после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Сочи 28 мая.
"Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка", - обратился российский лидер к своему белорусскому коллеге, который продолжил фразу: "Всплеска эмоций".
"Да, всплеска эмоций", - подтвердил Путин, но отметил, что им "и без этих событий есть о чем поговорить".
Путин отметил, что после принудительной посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году со стороны Запада не последовало реакции.
"Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина", - сказал глава государства.
Самолет, на котором занимавший тогда пост президента Боливии Моралес возвращался на родину с московского Форума стран-экспортеров газа, 2 июля 2013 года вынужден был совершить незапланированную посадку в столице Австрии. Это произошло после того, как несколько европейских стран - Испания, Италия, Португалия и Франция - отозвали выданное самолету разрешение на пересечение своего воздушного пространства.
Подозревали, что на борту президентского лайнера мог находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, разоблачивший масштабные программы электронной слежки американских спецслужб.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Его задержали.
После этого западные страны обвинили Белоруссию в преследовании и ввели против страны санкции, в том числе запретили самолетом летать над белорусской территорией.