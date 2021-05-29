300 тыс. мигрантов приедут на российские стройки: Своих рук не хватает
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300 тыс. мигрантов приедут на российские стройки: Своих рук не хватает

10:45:085/29/2021Фото: Flickr
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По словам Степашина, проблемы с трудовыми ресурсами в России начались еще после распада СССР, а не из-за пандемии. С его слов в стране не хватает до 1,2 млн рабочих.

Для работы на стройках страны привлекут 300 тысяч иностранных рабочих

Глава наблюдательного совета фонда ЖКХ Сергей Степашин рассказал во время совещания в НИУ МГСУ о планах привлечения к работе на стройках 300 тысяч мигрантов в ближайшее время.

Ранее Владимир Путин давал поручение пересмотреть правила привлечения сил мигрантов в сторону упрощения. Власти страны уже не раз заявляли о том, что на стройках не хватает рабочих рук. Из-за пандемии многие иностранные трудящиеся покинули Россию и образовался дефицит рабочих. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявлял о нехватке рабочих в числе 600 тысяч человек.

«С иностранцами сейчас принимаются решения на уровне правительства. Где-то  300 тысяч точно будут привезены», — сказал Степашин на совещании.

По словам Степашина, проблемы с трудовыми ресурсами в России начались еще после распада СССР, а не из-за пандемии. С его слов в стране не хватает до 1,2 млн рабочих. Несмотря на то, что идет постоянная подготовка кадров, трудящихся недостаточно.

Вместе с тем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными. Идею поддержал СКР. Первую партию осужденных отправят на строительство БАМа.

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мигрантырабочие рукинехватка кадров
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