Пять часов беседовали Путин и Лукашенко в Сочи

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко проходила 28 мая в Сочи в Бочаровом ручье, она началась около 18:00 и длилась более пяти часов. Заявления для прессы не планировали. Президент Белоруссии в третий раз с начала 2021 года года прилетает в Россию для встречи с российским коллегой. После встречи 22 февраля в Сочи (длилась более 6 часов) президенты общались 22 апреля в Москве.
Как сообщается на сайте Кремля, главы государств намеревались обсудить совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Также на повестке стоял вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства - две союзные программы по вопросу интеграции экономик России и Белоруссии в налогово-таможенной и нефтегазовой сферах.
Лукашенко сообщил, что привез с собой документы о происходящем в республике в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. «Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит», — сказал он российскому коллеге.
При этом Путин, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", упоминая о произошедшем, согласился, что ситуация вокруг экстренной посадки самолета в Минске является «всплеском эмоций».