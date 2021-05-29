Пять часов беседовали Путин и Лукашенко в Сочи
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Пять часов беседовали Путин и Лукашенко в Сочи

10:26:125/29/2021Фото: Кремлин.ру
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Как сообщается на сайте Кремля, главы государств намеревались обсудить совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Переговоры Путина и Лукашенко продлились больше пяти часов

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко проходила 28 мая в Сочи в Бочаровом ручье, она началась около 18:00 и длилась более пяти часов. Заявления для прессы не планировали. Президент Белоруссии в третий раз с начала 2021 года года прилетает в Россию для встречи с российским коллегой. После встречи 22 февраля в Сочи (длилась более 6 часов) президенты общались 22 апреля в Москве.

Как сообщается на сайте Кремля, главы государств намеревались обсудить совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Также на повестке стоял вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства - две союзные программы по вопросу интеграции экономик России и Белоруссии в налогово-таможенной и нефтегазовой сферах.

Лукашенко сообщил, что привез с собой документы о происходящем в республике в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. «Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит», — сказал он российскому коллеге.

При этом Путин, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", упоминая о произошедшем, согласился, что ситуация вокруг экстренной посадки самолета в Минске является «всплеском эмоций».

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