Почему Луна становится кровавой во время затмения, объяснил эксперт
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Почему Луна становится кровавой во время затмения, объяснил эксперт

11:26:245/29/2021
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По словам астронома, на светофоре красный цвет для того и выбран в виде запрещающего знака, потому что его хорошо видно издалека, даже во время тумана.

Луна, становясь красной, привлекает любителей аномальных явлений и мистики

Цвет Луны во время полных затмений зависит от атмосферы, которая преломляет и рассеивает синий цвет, а красный пропускает.

Астроном рассказал о причине красного цвета спутника Земли, зачастую пугающего земных обитателей.

"Почему она "кровавая"? Очень много разговоров, что мы все в этот день умоемся кровью и т.д. На самом деле красный цвет Луны родственный совершенно другому явлению, совершенно не кровавому, а очень даже приятному, красной заре и красной Луне, когда она просто восходит. Все эти явления родственны", - рассказал специалист.

Атмосфера Земли имеет голубой цвет и не проводит свечение синего цвета, а красным он становится после того, как отраженный от земной поверхности солнечный свет освещает луну. Поэтому иногда земная спутница видится нам именно в таком образе.

По словам астронома, на светофоре красный цвет для того и выбран в виде запрещающего знака, потому что его хорошо видно издалека, даже во время тумана.

В среду на территории Сибири и Дальнего Востока жители наблюдали полное затмение Луны, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Суперзатмение длилось 14 минут, которое можно было посмотреть в прямом эфире.

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астрономиякровавая Лунапреломление лучей
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