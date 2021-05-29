Рост числа заразившихся коронавирусом каждые сутки выявляют в Бердске на 29 мая

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные по коронавирусу в Бердске.
Как сообщили утром 29 мая в оперативном штабе, за последние сутки в городе зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом.
Таким образом, общее число заболевших в Бердске за весь период пандемии составило на субботу 1755. При том, что несколько предыдущих недель суточный прирост новых пациентов не превышал два.
По данным оперштаба, на 29 мая в Бердске под медицинским наблюдением находится 74 жителя города. Их "подозревают" в коронавирусе.
За последние 24 часа взято еще 142 теста на наличие коронавирусной инфекции. Результаты станут известны позже.
По официальной информации, с начала эпидемии выздоровели 1700 бердчан - они благополучно переболели коронавирусом.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в России снова наблюдается всплеск заражений. За пятницу, например, число подхвативших новую инфекцию россиян снова превысило 9000.