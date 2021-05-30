Педофил попал на видео: Совал руку между ног третьекласснице в магазине "Мария-Ра" в Бердске

"Курье. Среда. Бердск" стали известны подробности происшествия с педофилом. Инцидент произошел в магазине "Мария-Ра", который расположен в Микрорайоне Бердска на ул. Красная Сибирь.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который совершил действия сексуального характера с 9-летней девочкой. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ. Подозреваемого задержали 27 мая, через пять дней после происшествия. Оказалось, что он живет где-то неподалеку. Сейчас он находится под стражей. Ведется расследование.
Следственный комитет пока выясняет, проводит проверку. Как выяснилось, подозреваемый уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мама пострадавшей девочки, изнасилования не было, мужчина засунул руку между ног ребенку прямо в торговом зале супермаркета. Этот момент попал на видео. Оно стало доказательством того, что факт сексуального домагательства был. Видео с камер наблюдения магазина Алла, мама девочки, предоставила "Курьер. Среда. Бердск". Опубликовать его мы не можем, поскольку речь идет о половой неприкосновенности малолетнего ребенка.
Алла рассказала, что ее 9-летняя дочь 22 мая с подружкой пошла в магазин за чипсами. Уже на подходе к кассе к ним вплотную приблизился мужчина, присел и сунул руку одной из девочек между ног - обе девочки были в джинсах. Третьеклассница закричала от неожиданности и рассказала о произошедшем кассиру. Та обратилась к администратору, который незамедлительно вызвал полицию.
- Дочь сначала подумала, что он хотел украсть ее телефон, который лежал в заднем кармане. Никто девочек из магазина не уводил и не насиловал. Ребенок и без того в шоке, а сейчас ей стали задавать лишние вопросы, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Алла, отметив, что о случившемся ей рассказала замдиректора магазина по магазину. - Злодей сразу же убежал. Но его поймали через несколько дней.
Аллу уже опрашивали в полиции. По ее словам, мать задержанного, рассказала, что сын лечился в психиатрической больнице.
справка
Статья 132. Насильственные действия сексуального характера
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) -
наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;
в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием, -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);
б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);
б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.