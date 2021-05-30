США объявили о новых санкциях против Белоруссии после инцидента с Ryanair: Кто попал в черный список
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США объявили о новых санкциях против Белоруссии после инцидента с Ryanair: Кто попал в черный список

11:28:425/30/2021Фото: Pixabay
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Белый дом разработал новый пакет санкций против предприятий и руководителей Белоруссии, которые начнут действовать с 3 июня 2021 года.

Новые санкции будут разработаны властями США против режима Лукашенко

На сайте Белого дома появилось сообщение Джен Псаки о том, что США готовят новые санкции против Белоруссии. Санкции коснутся девяти белорусских предприятий, также будут применены целевые санкции в отношении конкретных представителей белорусских властей.

"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", - сказала Псаки.

После введения запрета, американским гражданам будет запрещено принимать участие в сделках с данными предприятиями и их имуществом.

"Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно" вновь возвращаются в список санкционных предприятий. В апреле американское руководство уже отмечало возможность возобновления санкций к 9 предприятиям Белоруссии.

Также стало известно о том, что воздушное сообщение США и Белоруссии будет прервано. По словам Псаки, США осуждают действия властей Белоруссии на фоне "нарастающей волны репрессий режима Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и правам человека". В этой связи Соединенные Штаты совместно с европейскими партнерами приступили к разработке целевых санкций против "ключевых фигур режима Лукашенко", связанных с нарушениями прав человека, наличием в стране коррупцией, и фальсификацией выборов 2020 года.

Также стало известно что власти США не рекомендует гражданам Белоруссии посещать страну, а американским авиалиниям рекомендовано проявлять крайнюю осторожность при пересечении воздушного пространства Белоруссии.

Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск" 23 мая белорусские власти принудительно посадили самолет компании Ryanair и сняли с борта Романа Протасевича и его девушку - россиянку Софию Сапегу. Посадка самолета произошла из-за якобы поступившего сообщения об угрозе взрыва на борту самолета.

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