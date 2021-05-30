В электричке можно проехать по безналу в Новосибирской области: Есть ли в списке оцифрованных станций Бердск
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В электричке можно проехать по безналу в Новосибирской области: Есть ли в списке оцифрованных станций Бердск

12:15:275/30/2021Фото: Экспресс-пригород
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Банковские карты теперь можно использовать в новосибирских электричках на 11 станциях. По безналичному расчету можно оплачивать только полную стоимость проезда.

В Новосибирске в электричках можно оплачивать проезд бесконтактными способами

В Новосибирской области в июне будет доступна оплата бесконтактным способом в электричках региона. Турникеты и валидаторы уже поставили на 11 крупных станциях и остановках. Бердска пока в списках нет. Видимо, потому что и вокзала в Бердске пока нет. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", его должны построить в 2022 году за 512 млн рублей. Если пассажир едет за полную стоимость, он сможет оплатить проезд бесконтактно.

Компания перевозчик «Экспресс-пригород» сделала доступным удобный сервис для пассажиров, выполняющих поезди по Новосибирской области. Перед входом в электричку на станции для проезда достаточно приложить карту или гаджет с бесконтактной формой оплаты и с него спишут 26 рублей (минимальная стоимость поездки). На станции прибытия необходимо завершить регистрацию и оплатить оставшуюся после предоплаты сумму.

Сервис доступен на станциях Новосибирск-Главный, Правая Обь, Центр, Речной вокзал, Иня, Матвеевка, Сеятель, Новогодняя, Первомайская, Гагаринская и Мочище. В будущем компания планирует расширять географию использования турникетов и валидаторов для удобства пассажиров. «Экспресс-пригород» отмечает, что данные пассажиров и банковских карт не хранятся в системе.

Подробную информацию об слуге можно получить по телефону 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), и на станциях Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

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