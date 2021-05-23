РЖД назвали даты начала и окончания строительства железнодорожного вокзала в Бердске за полмиллиарда рублей
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РЖД назвали даты начала и окончания строительства железнодорожного вокзала в Бердске за полмиллиарда рублей

11:58:205/23/2021,Анастасия СолодковаФото: Предоставлено мэрией Бердска
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На обновление перронов и железнодорожных платформ, а также строительство нового моста через рельсы уйдет еще два года и 700 млн рублей. Пока вокзальная территория заросла бурьяном. Стройка заморожена уже год.

Так будет выглядеть новое здание железнодорожного вокзала в Бердске

«Российские железные дороги» объявили аукцион по поиску подрядчика на строительство нового вокзала в Бердске. Как сказано на сайте госзакупок, заявки от потенциальных участников принимаются до 12 июня. Сам электронный аукцион запланирован на 22 июня 2021 года.

Судя по аукционной документации, собственно строительство нового вокзального комплекса в Бердске должно начаться уже в июле. Срок окончания работ — не позднее 15 декабря 2022 года. Начальная цена лота 512 млн рублей. В документах закупки указано, что деньги перечисляют подрядчику в два этапа: 151 млн — в 2021 году, оставшиеся 361 млн рублей — в 2022-м.

В обязательных условиях сказано, что участником аукциона может быть только та компания, которая обладает необходимыми производственными мощностями, имеет в арсенале асфальтоукладчик, бетономешалки, бульдозеры, бурильную машину, экскаваторы, краны и другую строительную технику. При этом согласно техническому заданию, подрядчик должен не только построить новое здание здание вокзала, но и реконструировать старый, а также выполнить работы по благоустройству, в том числе площадки для остановки и парковки автомобильного транспорта.

Следующий этап реконструкции вокзального комплекса — это обновление железнодорожных перронов и платформ на станции Бердск. Стоимость работ оценена в 500 млн рублей. Это РЖД планирует сделать в 2023 году. А в 2024-м построят новый мост через железнодорожные пути за 700 млн рублей. Таким образом, бердский вокзал должен кардинально преобразиться за 4 года. Вероятно, и на эти работы объявят аукцион. Напомним, что контракт заключают с тем, кто предложит минимальную цену.

Пока же стройка заморожена. Работы на вокзале, начавшиеся в 2019 году, не ведутся уже год. Территория заросла бурьяном. Для пассажиров приспособили строительные вагончики — под кассы и зал ожидания, где тесно и неудобно. Разбит асфальт, где останавливается общественный транспорт. Но его ремонта, как и преображения всей вокзальной территории и появления здания вокзала в Бердске придется ждать как минимум полтора года.

Ранее начальник управления градостроительства бердской мэрии Дмитрий Есиков рассказал "Курьер. Среда. Бердск", почему не ведется строительство на станции Бердск.

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