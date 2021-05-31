Скандальное расширение ул. Горького со сносом частных домов в Бердске власть вынесла на публичные слушания 31 мая 2021
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Скандальное расширение ул. Горького со сносом частных домов в Бердске власть вынесла на публичные слушания 31 мая 2021

11:29:515/31/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Изменения в правила землепользования и застройки должны в обязательном порядке проходить процедуру публичного обсуждения. Проект решения депутатской сессии уже готов.

По генплану ул. Горького станет широкой и длинной
Сюжет: Снос частных домов
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В Бердске 31 мая состоятся публичные слушания по изменению правил землепользования и застройки. Они пройдут в понедельник в 16.00 в конференц-зале администрации города по адресу: ул. Горького, 9 с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (обеспечение безопасного расстояния в 1,5 м друг от друга, соблюдение масочного режима и обработки места проведения собрания участников публичных слушаний дезинфицирующими средствами).

Любой бердчанин может прийти и поучаствовать в слушаниях — задать вопросы и высказать свое мнение. Хотя сделать это можно было в течение месяца как в письменной, так и в устной форме. Предложения принимали в мэрии вплоть до 28 мая.

На этот раз изменения касаются нескольких территорий — у городского кладбища, в лесном массиве, а также улица Горького. Нескольким участкам поменяют зону (назначение земли). На представленной схеме предлагается расширение магистрали в районе ул. Пионерской (см. план ниже).

Можно предположить, что в мэрии сегодня будет жарко, поскольку бердчане уже выступали против проекта расширения дороги за счет сноса частных домов, стоящих сейчас по обеим сторонам. Но генплан развития города предполагает, что ул. Горького протянется от трассы Р-256 до микрорайона Раздольного со сквозным проездом, в том числе по площади Горького.

Напомним, что бердчане, чьи дома в перспективе попадают под снос, выступают категорически против такого решения. Несмотря на то, что чиновники, в том числе сам мэр Евгений Шестернин многократно объясняли горожанам, что никого насильно не снесут, что город не должен быть деревней, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

После публичных слушаний изменения в правила землепользования и застройки утвердят депутаты на ближайшей сессии, которая пройдет в конце июня. Проект решения сессии уже готов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новые правила землепользования и застройки в Бердске приняли 17 сентября 2020 года. Не без скандала.

Со скандалом принимали осенью 2019 года и новый генплан развития Бердска, предполагающий снос порядка 600 частных домов в центре города. Но решение состоялось и в генеральном плане (до 2040 года) ул. Горького является главной магистралью, проходящей через весь Бердск, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В районе ул. Горького поменяют зону земельного участка

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