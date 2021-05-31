Суд арестовал полицейского, выстрелившего в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, после смерти раненого в Новосибирской области
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Суд арестовал полицейского, выстрелившего в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, после смерти раненого в Новосибирской области

6:10:505/31/2021Фото: Скриншот
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Подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя в мужчину, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел.

Раненый скончался через сутки в реанимации

В отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила 31 мая официальный представитель СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

"Сегодня судом по ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, совершившего преступление, предусмотренное «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Кулешова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 28 мая 2021 года инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент сотрудникам ДПС начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица.

Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы. 30 мая потерпевший скончался в Мошковской ЦРБ, сообщал "Курьер. Среда. Бердск"

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление и наказание

Напомним, что инцидент произошел 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь". Водитель автомобиля "Тойота" не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Инспекторы устроили погоню и задержали нарушителей. Один из них старался помешать задержанию водителя. Полицейский нанес ему несколько ударов. После этого он вытащил табельное оружие, перевел его в боевое положение и «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший Векилу пулевое ранение головы. Раненого Абдуллаева увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Вчера, 30 мая, пострадавший скончался.

Исходя из статьи 109 УК РФ следует, что применение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, а также лишением свободы на тот же срок. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

Кроме того, к данному факту применима и статья 286 УК РФ, которая гласит и о превышении полномочий сотрудника ГИБДД.

Деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

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