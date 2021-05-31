Какой парк создадут вместо "злачного места" в Микрорайоне Бердска: Итоги голсования

Итоги голосования за вариант парка в Микрорайоне подвели в Бердске 31 мая.
С 26 апреля по 30 мая бердчане принимали участие в голосовании за выбор концепции благоустройства парка около школы №11. По данным пресс-центра мэрии, в голосовании приняли участие 8688 человек. Это 70,83% от планового показателя по Новосибирской области.
По итогам голосование большинство жителей Бердска 4016 (46,2%) отдали предпочтение "Эко-парку". Парк «Молодежный» набрал 2798 голосов (32,2%). И за парк «Семья» проголосовали 1874 человека (21,5%).
Мэрия Бердска выражает благодарность всем, кто выразил свою гражданскую позицию.
-После проведения голосования будет запушено конкурсное проектирование. Аукцион будет проводить управление природных ресурсов. Дата окончания работ по проектированию с учетом экспертизы – начало октября 2021 года. К благоустройству "Эко-парка" приступят в 2022 году, - сообщили в мэрии.
Между тем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", аукцион уже объявлен. Стоимость проекта - 847 тыс. рублей. Победитель станет известен в июне. Им станет тот, кто назовет минимальную цену своих работ. Призывая голосовать вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров напомнил, что на месте будущего парка раньше было заросшее кустарником "злачное место" - и прямо возле школы.