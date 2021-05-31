Какой парк создадут вместо "злачного места" в Микрорайоне Бердска: Итоги голсования
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Какой парк создадут вместо "злачного места" в Микрорайоне Бердска: Итоги голсования

8:37:485/31/2021Фото: berdsk.nso.ru
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30 мая завершилось голосовании за выбор концепции благоустройства парка около школы №11. создавать новый парк начнут в 2022 году.

Эскизы будущего "Эко-парка"

Итоги голосования за вариант парка в Микрорайоне подвели в Бердске 31 мая.

С 26 апреля по 30 мая бердчане принимали участие в голосовании за выбор концепции благоустройства парка около школы №11. По данным пресс-центра мэрии, в голосовании приняли участие 8688 человек. Это 70,83% от планового показателя по Новосибирской области.

По итогам голосование большинство жителей Бердска 4016 (46,2%) отдали предпочтение "Эко-парку". Парк «Молодежный» набрал 2798 голосов (32,2%). И за парк «Семья» проголосовали 1874 человека (21,5%).

Мэрия Бердска выражает благодарность всем, кто выразил свою гражданскую позицию.

-После проведения голосования будет запушено конкурсное проектирование. Аукцион будет проводить управление природных ресурсов. Дата окончания работ по проектированию с учетом экспертизы – начало октября 2021 года. К благоустройству "Эко-парка" приступят в 2022 году, - сообщили в мэрии.

Между тем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", аукцион уже объявлен. Стоимость проекта - 847 тыс. рублей. Победитель станет известен в июне. Им станет тот, кто назовет минимальную цену своих работ. Призывая голосовать вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров напомнил, что на месте будущего парка раньше было заросшее кустарником "злачное место" - и прямо возле школы.

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