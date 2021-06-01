«Не бойтесь, она не кусается»: Ротвейлер вырвал кусок мяса из руки ассенизатора Дмитрия Смагина под Бердском. Подробности ЧП
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«Не бойтесь, она не кусается»: Ротвейлер вырвал кусок мяса из руки ассенизатора Дмитрия Смагина под Бердском. Подробности ЧП

11:43:536/1/2021,Алиса ЕршоваФото: Дмитрий Смагин
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Мужчина будет требовать усыпления собаки и материальной компенсации - по словам врачей, собака может быть бешеной.

Мужчина написал заявление в полицию
Мужчина написал заявление в полицию

- Я поседел, правда поседел, у меня до этого седины не было, - рассказывает Дмитрий Смагин, ставший жертвой нападения озверевшего ротвейлера. 28 мая в поселке Кирова на улице Черемушной собака изгрызла мужчине руки и едва не убила: как говорит Дмитрий, если бы он не удержался на ногах, собака определенно укусила бы его в шею.

Собака была без поводка, без намордника и без ошейника - хозяйка тщетно пыталась оттащить огромного 80-килограммового пса, убежавшего из дому. «Я приехал устанавливать шланг, хозяйка про эту собаку сказала: «Не бойтесь, она не кусается». У меня оторвали кусок мяса с руки. Я работаю слесарем, как мне теперь обеспечивать семью, пока руки полностью не заживут?»

Хозяйка собаки сказала Дмитрию, что после 5 лет ротвейлеру не ставили никаких прививок, а врачи подтвердили ему, что собака может быть бешеной. После 4 швов, оставшихся от укусов, мужчине ставят уколы от бешенства: «3 укола уже поставили, потом будут еще 5 ставить. Когда не поставили вчера укол, мне было по-настоящему плохо».

- Я планирую подавать в суд на хозяйку собаки, буду просить деньги, ведь я не могу работать сейчас, а мне нужно обеспечивать семью. Сумму пока не могу сказать, мы не разговаривали об этом с адвокатом, - утверждает Дмитрий Смагин. Также мужчина рассказал, что будет просить усыпления ротвейлера - пострадавший полагает, что собака больна, раз так кидается на людей.

В пресс-службе УВД информацию о наличии заявления не подтвердили. Сам Дмитрий Смагин утверждает, что написал заявление 28 мая, ездил в полицию Бердска и лично писал от руки заявление, который дежурный обещал передать в Советский район.

Продолжение следует.

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