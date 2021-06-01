Прокурор Новосибирска Роман Сивак ответил на петицию с требованием освободить инспектора ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву

28 мая Александр Гусев, инспектор ДПС во время погони и задержания 19-летнего Векила Абдуллаева, случайно выстрелил ему в голову. Векил скончался в больнице через 2 дня после инцидента. Полицейского взяли под стражу, ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Вскоре после задержания инспектора была создана петиция на имя прокурора Новосибирска Романа Сивака об освобождении Александра Гусева: так как водитель препятствовал задержанию и оказал сопротивление полиции, они требовали признать полицейского невиновным. Петицию подписало более 1600 человек, число подписавших растет каждые несколько минут.
- Прокуратура города не осуществляет надзор за органами следственного управления следственного комитета по Новосибирской области, - прокомментировал создание петиции, адресованной ему прокурор Новосибирска Роман Сивак редакции Курьер. Среда. Бердск, 1 июня.
Как ранее сообщал Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь". Инспекторы ДПС после погони остановили водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. После этого из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Один из них старался помешать задержанию водителя. Полицейский нанес ему несколько ударов. После этого он вытащил табельное оружие, перевел его в боевое положение и «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы».
Раненого увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Он находился в коме и на аппарате ИВЛ, но врачи не смогли его спасти.
Против 38-летнего инспектора региональное управление СК возбудило уголовное дело.
- С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел, — сообщали в региональном полицейском ведомстве.
Накануне в райцентр Мошковского района приехало множество родственников погибшего (тогда он еще был жив и лежал в реанимации). Они находились возле районного отдела МВД и у ЦРБ. У зданий дежурила Росгвардия. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", предположительно, семью полицейского, случайно выстрелившего в голову молодому человеку, увезли в Новосибирск ради их безопасности.