Скончался раненый в голову инспектором ДПС 19-летний Векил Абдуллаев под Новосибирском: После операции у него остановилось сердце. Смотрите видео
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Скончался раненый в голову инспектором ДПС 19-летний Векил Абдуллаев под Новосибирском: После операции у него остановилось сердце. Смотрите видео

8:14:005/30/2021,Анастасия СолодковаФото: abdullaev_vekil / Instagram
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Врачи двое суток боролись за его жизнь. Теперь полицейскому грозит лишения свободы. На него завели уголовное дело по двум статьям. Но в МВД заявляют, что произошел непроизвольный выстрел.

Пострадавший от выстрела Векил Абдуллаев скончался

Скончался 19-летний Векил Абдуллаев, раненный в голову инспектором ДПС при задержании в Мошково Новосибирской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Он был оперирован при поступлении. Сегодня скончался. Врачи сделали все возможное, все зависло от пациента. Произошла остановка сердца», - рассказала главврач Мошковской районной больницы Олеся Мурашова вечером 30 мая, напомнив, что раненый находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь". Инспекторы ДПС после погони остановили водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. После этого из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Один из них старался помешать задержанию водителя. Полицейский нанес ему несколько ударов. После этого он вытащил табельное оружие, перевел его в боевое положение и «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы».

Раненого увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Он находился в коме и на аппарате ИВЛ, но врачи не смогли его спасти.

Против 38-летнего инспектора региональное управление СК возбудило уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В главке МВД по Новосибирской области проводят служебную проверку.

«С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — сообщали в региональном полицейском ведомстве.

Накануне в райцентр Мошковского района приехало множество родственников погибшего (тогда он еще был жив и лежал в реанимации). Они находились возле районного отдела МВД и у ЦРБ. У зданий дежурила Росгвардия. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", предположительно, семью полицейского, случайно выстрелившего в голову молодому человеку, увезли в Новосибирск ради их безопасности.

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