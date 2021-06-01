Мобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская
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Мобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская

3:13:266/1/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном пункте на площади возле торгового центра «Астор» не нужно нигде регистрироваться и записываться. "С собой необходимо иметь документы: паспорт, полис и СНИЛС", - объяснила Алла Николаевна.

Алла Дробинская рассказала о работе мобильного пункта вакцинации возле "Астора"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Продолжается вакцинация населения от коронавируса. Чтобы жизнь стала безопасной и вошла в обычное русло — заработали все учреждения, отменили всем надоевший масочный режим, необходимо, чтобы выработался коллективный иммунитет. Для этого требуется, чтобы хотя бы 60% населения страны прошло вакцинацию.

Сегодня, 1 июня главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская рассказала "Курьер. Среда. Бердск" о работе мобильного пункта вакцинации, который работает на площади возле торгового центра «Астор».

- Мобильный пункт работает с 15 до 19 часов на площади возле «Астора». В машине скорой помощи оборудован мобильный пункт вакцинации. Мы провели мониторинг, когда идет наибольший поток желающих привиться. Выяснили, что идут люди в основном после работы, поэтому работаем во второй половине дня. В основном прививаются люди работоспособного возраста. Работа мобильной бригады показала эффективность данной формы работы.

До 50 человек в день приходят на прививку — это нормально, потому что обычный пункт вакцинации делает прививку примерно 70 людям за день работы. Надеюсь, что сейчас, когда мы можем ставить и «Спутник», и «ЭпиВакКорону» люди активней начнут ставить прививку. Кто-то ждал именно вакцину «Вектора», теперь она есть,- рассказала Алла Николаевна.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном пункте на площади возле торгового центра «Астор» не нужно нигде регистрироваться и записываться.
- С собой необходимо иметь документы: паспорт, полис и СНИЛС, потому что мы сразу оформляем в электронную базу на федеральный сайт, - объяснила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

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прививкаКоллективный иммунитетмобильный пункт вакцинации
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