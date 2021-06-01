Мобильная бригада по вакцинации против коронавируса открылась у ТЦ "Астор" Бердска: Часы приема назвала главврач ЦГБ Алла Дробинская

Продолжается вакцинация населения от коронавируса. Чтобы жизнь стала безопасной и вошла в обычное русло — заработали все учреждения, отменили всем надоевший масочный режим, необходимо, чтобы выработался коллективный иммунитет. Для этого требуется, чтобы хотя бы 60% населения страны прошло вакцинацию.
Сегодня, 1 июня главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская рассказала "Курьер. Среда. Бердск" о работе мобильного пункта вакцинации, который работает на площади возле торгового центра «Астор».
- Мобильный пункт работает с 15 до 19 часов на площади возле «Астора». В машине скорой помощи оборудован мобильный пункт вакцинации. Мы провели мониторинг, когда идет наибольший поток желающих привиться. Выяснили, что идут люди в основном после работы, поэтому работаем во второй половине дня. В основном прививаются люди работоспособного возраста. Работа мобильной бригады показала эффективность данной формы работы.
До 50 человек в день приходят на прививку — это нормально, потому что обычный пункт вакцинации делает прививку примерно 70 людям за день работы. Надеюсь, что сейчас, когда мы можем ставить и «Спутник», и «ЭпиВакКорону» люди активней начнут ставить прививку. Кто-то ждал именно вакцину «Вектора», теперь она есть,- рассказала Алла Николаевна.
Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном пункте на площади возле торгового центра «Астор» не нужно нигде регистрироваться и записываться.
- С собой необходимо иметь документы: паспорт, полис и СНИЛС, потому что мы сразу оформляем в электронную базу на федеральный сайт, - объяснила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.