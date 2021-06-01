Напавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца
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Напавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца

8:09:376/1/2021Фото: Скриншот
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Он останется в СИЗО до 26 июля пока идет расследование. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В Бердске арестовали педофила, напавшего на маленькую девочку

В Бердском городском суде 1 июня избрали меру пресечения 34-летнему подозреваемому, напавшему на 9-летнюю девочку. Его обвиняют по статье «Насильственных действиях сексуального характера». Он воспользовался беспомощностью ребенка в магазине "Мария-Ра" в Микрорайон, сообщал "Курьер. Среда. Бердск. Решение об отправке в СИЗО принимал председатель Бердского горсуда Павел Яковинов.

-Постановлением судьи Бердского городского суда Новосибирской области от 29 мая 2019 года в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 26 июля 2021 года, по факту совершения в Бердске Новосибирской области иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-ти лет, - рассказали в пресс-службе суда.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 22 мая, а задержали подозреваемого через 5 дней. Его вычислили по видео с камер видеонаблюдения в супермаркете. Ему грозит большой срок заключения. Предположительно, арестованный уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

справка

Статья 132. Насильственные действия сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;

в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);

б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

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