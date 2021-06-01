Напавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца

В Бердском городском суде 1 июня избрали меру пресечения 34-летнему подозреваемому, напавшему на 9-летнюю девочку. Его обвиняют по статье «Насильственных действиях сексуального характера». Он воспользовался беспомощностью ребенка в магазине "Мария-Ра" в Микрорайон, сообщал "Курьер. Среда. Бердск. Решение об отправке в СИЗО принимал председатель Бердского горсуда Павел Яковинов.
-Постановлением судьи Бердского городского суда Новосибирской области от 29 мая 2019 года в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 26 июля 2021 года, по факту совершения в Бердске Новосибирской области иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-ти лет, - рассказали в пресс-службе суда.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел 22 мая, а задержали подозреваемого через 5 дней. Его вычислили по видео с камер видеонаблюдения в супермаркете. Ему грозит большой срок заключения. Предположительно, арестованный уже отбывал наказание за аналогичное преступление.
справка
Статья 132. Насильственные действия сексуального характера
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) -
наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;
в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием, -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);
б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);
б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.