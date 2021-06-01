Власти Азербайджана сделали заявление после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева от пули полицейского под Новосибирском

Посольство Азербайджана обратилось в правоохранительные органы после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева, жителя Новосибирска. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", он скончался в больнице через сутки после того, как при задержании инспектор ДПС выстрелил ему в висок.
«В связи с трагедией, произошедшей 28 мая в Новосибирске, выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким потерявшего жизнь Векила Ягуб оглу Абдуллаева. Для объективного и всестороннего расследования данной трагедии Посольство обратилось в соответствующие органы РФ», - говорится в сообщении.
Напомним, что инцидент произошел на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе Новосибирской области. Сотрудники ГИБДД решили остановить "Тойоту" из-за тонированных стекол. По версии СК и МВД, после погони водитель и пассажиры бросили автомобиль и попытались скрыться.
Во время задержания Абдуллаева старший лейтенант полиции Александр Гусев выстрелил из табельного оружия. Пуля попала в голову. В правоохранительных органах заявляют, что произошел непроизвольный выстрел. Раненого госпитализировали в Мошковскую ЦРБ в тяжелом состоянии, где он умер после операции 30 мая от остановки сердца.
На Гусева возбудили уголовное дело по двум статьям - превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности («а» и «б» ч. 1 ст. 118 УК). Впрочем, после гибели раненого, статью могут переквалифицировать на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", суд арестовал полицейского на два месяца. А его семью вывезли из Мошкова, где они проживают. Тело погибшего в цинковом гробу отправят на родину для похорон.