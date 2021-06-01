Байкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска

Вечером 1 июня на перекрестке улиц Ленина и Сверлова в Бердске произошло ДТП.
По информации "Курьер. Среда. Бердск", столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Подробностей происшествия пока нет.
Но известно, что в аварии пострадал байкер, на вид лет 40. Как сообщили очевидцы, "скорая" повезла его в Бердскую горбольницу.
У пострадавшего сильно вывернута нога - неестественно повернута внутрь. Он находится в сознании. Пока неясно, кто виноват в столкновении.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в ночь на 30 мая незвестный гонщик разгромил крыльцо Сбербанка в Микрорайоне по адресу: ул. Красная Сибирь, 136.
Автомобиль двигался по Красная Сибири в направлении ДК «Родина» и по неизвестным причинам взлетел на крыльцо Сбера: машина вылетела с проезжей части на тротуар и, пробороздив ступеньки и разрушив поручни, застряла на входе в банковский офис.