Байкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Байкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска

9:23:306/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Мотоцикл и легковушка столкнулись на пересечении улиц Ленина и Свердлова. Пострадавшего увезли на скорой в Бердскую ЦГБ.

"Скорая" увезла байкера в больницу

Вечером 1 июня на перекрестке улиц Ленина и Сверлова в Бердске произошло ДТП.

По информации "Курьер. Среда. Бердск", столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Подробностей происшествия пока нет.

Но известно, что  в аварии пострадал байкер, на вид лет 40. Как сообщили очевидцы, "скорая" повезла его в Бердскую горбольницу.

У пострадавшего сильно вывернута нога - неестественно повернута внутрь. Он находится в сознании. Пока неясно, кто виноват в столкновении.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в ночь на 30 мая незвестный гонщик разгромил крыльцо Сбербанка в Микрорайоне по адресу: ул. Красная Сибирь, 136.

Автомобиль двигался по Красная Сибири в направлении ДК «Родина» и по неизвестным причинам взлетел на крыльцо Сбера: машина вылетела с проезжей части на тротуар и, пробороздив ступеньки и разрушив поручни, застряла на входе в банковский офис.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
мотоциклбайкерна перекресткеДТПпопал в больницу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Началься сезон "охоты" на байкеров?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскБайкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска
    9:23:30 6/1/2021
    Байкер с вывернутой ногой попал в больницу после ДТП на перекрестке в центре Бердска
    Лунный календарь маникюра июнь 2021 года
    9:20:31 6/1/2021
    Лунный календарь маникюра июнь 2021 года
    Власти Азербайджана сделали заявление после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева от пули полицейского под Новосибирском
    9:02:29 6/1/2021
    Власти Азербайджана сделали заявление после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева от пули полицейского под Новосибирском
    Российские родители требуют выдавать лицензии няням и сиделкам: Матери вышли на улицу
    8:41:56 6/1/2021
    Российские родители требуют выдавать лицензии няням и сиделкам: Матери вышли на улицу
    Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
    8:20:04 6/1/2021
    Дизайнерские открытки с Днём портных и творческие поздравления на 2 июня 2021года
    БердскНапавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца
    8:09:37 6/1/2021
    Напавшего на 9-летнюю девочку педофила в "Марии-Ра" Бердска суд арестовал на два месяца
    Когда возобновят полеты на курорты Египта, ответили в Кремле
    7:57:37 6/1/2021
    Когда возобновят полеты на курорты Египта, ответили в Кремле
    Путин переиграл Байдена еще до личной встречи в Женеве, считают в США
    7:42:12 6/1/2021
    Путин переиграл Байдена еще до личной встречи в Женеве, считают в США
    В хищении 1,9 млрд рублей при картельном сговоре обвиняют сотрудника клиники им. Мешалкина в Новосибирске
    7:23:50 6/1/2021
    В хищении 1,9 млрд рублей при картельном сговоре обвиняют сотрудника клиники им. Мешалкина в Новосибирске
    Красивые открытки с Днём бега 2 июня от дизайнера и поздравления в стихах
    7:20:02 6/1/2021
    Красивые открытки с Днём бега 2 июня от дизайнера и поздравления в стихах