Самым богатым главой российского региона стал Кадыров с доходом 381 млн рублей за 2020 год. Кто вошел в топ-10

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров за 2020 году задекларировал самый большой среди глав российских регионов доход - 381 млн руб. С 2018 года доходы главы Чечни выросли в 50 раз. Два года назад он задекларировал 7,5 млн рублей, в 2019 году — 148 млн.
На втором месте по размерам доходов глава Марий Эл Александр Евстифеев с 84,7 млн рубля. На третьем — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 79,8 млн. В десятку богатейших губернаторов по итогам 2020 года также вошли:
Игорь Артамонов — Липецкая область (69,2 млн руб.);
Александр Усс — Красноярский край (30,1 млн руб.);
Дмитрий Артюхов — ЯНАО (25,2 млн руб.);
Дмитрий Азаров — Самарская область (почти 24 млн руб.);
Олег Кожемяко — Приморский край (23,6 млн);
Валерий Лимаренко — Сахалинская область (20,7 млн руб.; Лимаренко — единственный из топ-10 по доходам губернаторов, показавший снижение доходов по сравнению с 2019 годом);
Антон Алиханов — Калининградская область (20,4 млн руб.).
Главы регионов из топ-10 получили годовой доход в сумме около 378 млн руб. Таким образом, Кадыров в 2020 году поимел больше, чем все они вместе взятые.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", губернатор Новосибирской области Андрей Травников стал беднее. Его доход за 2020 год в денежном выражении составил 5,04 млн рублей. Денежный доход главы региона за 2019 год составил 6 млн.
В декларации главы Чечни указано владение двумя земельными участками площадью 3668 и 28 361 кв. м, а также жилым домом площадью 2344,3 кв. м. Жена Кадырова владеет квартирой площадью 209,8 кв. м. По сравнению с прошлогодним отчетом недвижимость главы Чечни не изменилась. На иждивении у него находятся 11 несовершеннолетних детей. Год назад их было 12.
В Кремле сообщали, что поводов проверять доходы Кадырова нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они доверяют официальным декларациям и структурам, которые их проверяют на достоверность.