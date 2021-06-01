Самым богатым главой российского региона стал Кадыров с доходом 381 млн рублей за 2020 год. Кто вошел в топ-10
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Самым богатым главой российского региона стал Кадыров с доходом 381 млн рублей за 2020 год. Кто вошел в топ-10

11:03:386/1/2021Фото: Кремлин.ру
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Главы регионов из топ-10 получили годовой доход в сумме около 378 млн руб. Таким образом, глава Чечни в прошлом году поимел больше, чем все они вместе взятые.

Кадыров стал самым богатым губернатором по итогам 2020 года

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров за 2020 году задекларировал самый большой среди глав российских регионов доход - 381 млн руб. С 2018 года доходы главы Чечни выросли в 50 раз. Два года назад он задекларировал 7,5 млн рублей, в 2019 году — 148 млн.

На втором месте по размерам доходов глава Марий Эл Александр Евстифеев с 84,7 млн рубля. На третьем — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев  с 79,8 млн. В десятку богатейших губернаторов по итогам 2020 года также вошли:

Игорь Артамонов — Липецкая область (69,2 млн руб.);
Александр Усс — Красноярский край (30,1 млн руб.);
Дмитрий Артюхов — ЯНАО (25,2 млн руб.);
Дмитрий Азаров — Самарская область (почти 24 млн руб.);
Олег Кожемяко — Приморский край (23,6 млн);
Валерий Лимаренко — Сахалинская область (20,7 млн руб.; Лимаренко — единственный из топ-10 по доходам губернаторов, показавший снижение доходов по сравнению с 2019 годом);
Антон Алиханов — Калининградская область (20,4 млн руб.).

Главы регионов из топ-10 получили годовой доход в сумме около 378 млн руб. Таким образом, Кадыров в 2020 году поимел больше, чем все они вместе взятые.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", губернатор Новосибирской области Андрей Травников стал беднее. Его доход за 2020 год в денежном выражении составил 5,04 млн рублей. Денежный доход главы региона за 2019 год составил 6 млн.

В декларации главы Чечни указано владение двумя земельными участками площадью 3668 и 28 361 кв. м, а также жилым домом площадью 2344,3 кв. м. Жена Кадырова владеет квартирой площадью 209,8 кв. м. По сравнению с прошлогодним отчетом недвижимость главы Чечни не изменилась. На иждивении у него находятся 11 несовершеннолетних детей. Год назад их было 12.

В Кремле сообщали, что поводов проверять доходы Кадырова нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они доверяют официальным декларациям и структурам, которые их проверяют на достоверность.

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доходыгубернаторимуществодекларациятоп-10
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