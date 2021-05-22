Стал беднее за год губернатор Новосибирской области: Андрей Травников показал доходы и имущество за 2020 год

Опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года. По сравнению с 2019 годом, доходы главы региона упали. Травников имеет в собственности три бокса в гаражном кооперативе, 40-метровую квартирой в 40 кв. метров, а также долю в квартире площадью 122,3 кв. метра и автомобиль Volkswagen Tiguan. В пользовании у губернатора Новосибирской области находятся еще две квартиры — 122 и 135 квадратов. Его доход за 2020 год в денежном выражении составил 5,04 млн рублей.
Доходы супруги губернатора за год выросли с 46,8 тыс. рублей до 1,7 млн рублей. Но из декларации исчезли земельный участок площадью 3900 кв. метров и жилой дом в 85,7 квадратов, находившиеся у нее в частной собственности в 20-19 году. Сейчас ей принадлежит только доля в 122-метровой квартире. Кроме того, в пользовании у нее еще три квартиры — 40, 135 и 126 квадратов.
По итогам 2019 года глава региона задекларировал в собственности квартиру в 40 кв. метров, ¼ доли в 122-метровой квартире, легковой автомобиль Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска, долю в 122-метровой квартире, жилой дом площадью почти 86 кв. метров, три гаражных бокса в ГСК. Травников пользуется еще двумя квартирами, дачным домом и земельным участком площадью 3900 кв. метров. Денежный доход главы региона за 2019 год составил 6 056 716,07 рубля.
Супруга Андрея Травникова и несовершеннолетний ребенок владеют землей и долями в названной недвижимости. Жена показала доход в 2019 году в размере 46 872,42 рубля.
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